撐竿跳6米27 「瑞典鳥人」第11次刷新自己的世界紀錄

瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯2月28日以6公尺27公分的成績，再度打破自己保持的男子撐竿跳世界紀錄。（路透）

在東京、巴黎奧運 因接連刷新世界紀錄與帥氣臉龐大紅的瑞典 撐竿跳名將杜普蘭提斯（Armand Duplantis），2月28日第11度刷新自己的世界紀錄，以6公尺27公分的成績，將男子撐竿跳高世界紀錄提升了一公分。

新華社報導，根據世界田聯官網消息，杜普蘭提斯2月28日在法國克萊蒙-費朗（Clermont-Ferrand）進行的一場室內田徑比賽中以6公尺27公分的成績將自己保持的男子撐竿跳高世界紀錄提升了一公分，這也是他職業生涯第11次刷新該紀錄。

瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯2月28日以6公尺27公分的成績，再度打破自己保持的男子撐竿跳世界紀錄。（路透）

現年25歲的杜普蘭提斯有「瑞典鳥人」之稱，他在當日比賽中從5米65的高度起跳，隨後他又輕鬆跳過5米91和6米02。在跳過6米07高度鎖定比賽冠軍後，他選擇直接挑戰6米27，並且第一次試跳就成功過桿，打破了自己2024年8月在鑽石聯賽（Diamond League）波蘭西里西亞（Silesia）站比賽中創造的6米26的世界紀錄。

值得一提的是，這是杜普蘭提斯第二次在克萊蒙-費朗刷新世界紀錄。在2023年，他曾在這裡跳出6米22，當時是他職業生涯第六次刷新男子撐竿跳高世界紀錄。