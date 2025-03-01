撐竿跳6米27 「瑞典鳥人」第11次刷新自己的世界紀錄
在東京、巴黎奧運因接連刷新世界紀錄與帥氣臉龐大紅的瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯（Armand Duplantis），2月28日第11度刷新自己的世界紀錄，以6公尺27公分的成績，將男子撐竿跳高世界紀錄提升了一公分。
新華社報導，根據世界田聯官網消息，杜普蘭提斯2月28日在法國克萊蒙-費朗（Clermont-Ferrand）進行的一場室內田徑比賽中以6公尺27公分的成績將自己保持的男子撐竿跳高世界紀錄提升了一公分，這也是他職業生涯第11次刷新該紀錄。
現年25歲的杜普蘭提斯有「瑞典鳥人」之稱，他在當日比賽中從5米65的高度起跳，隨後他又輕鬆跳過5米91和6米02。在跳過6米07高度鎖定比賽冠軍後，他選擇直接挑戰6米27，並且第一次試跳就成功過桿，打破了自己2024年8月在鑽石聯賽（Diamond League）波蘭西里西亞（Silesia）站比賽中創造的6米26的世界紀錄。
值得一提的是，這是杜普蘭提斯第二次在克萊蒙-費朗刷新世界紀錄。在2023年，他曾在這裡跳出6米22，當時是他職業生涯第六次刷新男子撐竿跳高世界紀錄。
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