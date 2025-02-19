上周打了一架 美加冰球賽20日冠軍賽重逢

「四國冰球賽」美國隊。(美聯社)

冤家路窄？15日才在蒙特婁舉行的「四國冰球賽」(4 Nations Face-Off)上演全武行的美國隊與加拿大 隊將在20日進行的冠軍賽上重逢，每日郵報(Daily Mail)19日報導，這次因美國隊傷兵、病號累累，狀況恐怕不妙之極。

加拿大冰球評論員勒布倫(Pierre LeBrun)指出，美國隊內生病、傷號很多，總教練蘇利文(Mike Sullivan)被迫要找補強球員，臨危出戰。

美國隊17日敗給瑞典隊，還損失隊中大將、後衛麥卡沃伊 (Charles Patrick McAvoy Jr.)；麥卡沃伊據說已經送醫院治療，截至19日他還在住院，他的母隊波士頓棕熊隊(Boston Bruins)表示他因肩傷，不得在20日出賽。

20日與加拿大隊重逢決賽之前，美國隊卡查克(Matthew Tkachuk)、他弟弟布萊迪(Brady Tkachuk)與隊長馬修斯(Auston Matthews)都因傷高掛免戰牌。

20日的冠軍戰份量很重，尤其要在美、加兩國因政治而關係十分緊張的背景下舉行。

兩隊15日在蒙特婁市「貝爾中心」(Bell Centre)舉辦的團體賽階段賽事上，才發生三對球員鬥毆事件。加拿大觀眾賽前對演奏美國國歌《星條旗》(The Star-Spangled Banner)不斷報以噓聲，加國總理杜魯多 (Justin Trudeau)也在現場。

美國總統川普上任後不斷威脅要向加拿大課徵25%的關稅，還揚言要把加拿大納入美國，成為第51州。