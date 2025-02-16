冰球／2萬加拿大球迷噓爆美國歌 美加球員9秒內3度打架

NHL四國冰球賽14日在蒙特婁舉行美加大戰。圖為加拿大球迷。（美聯社）

近來加拿大 和美國頻頻因關稅 互相交鋒，而政治上的爭端也延燒到國際賽事。美國國家冰球聯盟（NHL）15日在蒙特婁舉行四國冰球賽（4 Nations Face-Off）美加大戰，加拿大總理杜魯多 也現身為自家球隊應援。當現場響起美國國歌時，超過2萬名加拿大球迷竟狂噓，雙方球員更在開賽9秒內3度幹架，冰球賽淪為互毆全武行。

US national anthem booed, fight erupt at USA Vs Canada hockey game pic.twitter.com/x41a0O7iMT — News & Statistics (@News_Statistic) 2025年2月16日

美聯社報導，賽前唱美國國歌《星條旗》時，加拿大球迷不斷發出噓聲。這很可能是源於美國總統川普近日多次稱加拿大可作為美國第51州，又威脅祭出25%高關稅，種種舉措激發加拿大人愛國情緒，比賽當日又是加拿大「國旗日」，令賽場情緒更為複雜。

賽事開始9秒內，兩隊球員3度陷入激烈衝突。

裁判鳴笛開賽不過2秒，美國球員卡查克（Matthew Tkachuk）和加拿大球員赫格（Brandon Hagel）就脫去手套、擺好架勢，在中圈對恃一輪後便開始揮拳雙向，打到頭盔也脫落。幾名裁判也沒有干涉，只近距離察看，直到兩人纏鬥倒地後，裁判才一擁而上將他們分開。

賽事重開後1秒，卡查克的弟弟布萊迪（Brady Tkachuk）和加拿大的巴內特（Sam Bennett）重複火爆場面，直到雙方打倒在地上後才由裁判分開。

隨後美國隊一度攻到加拿大球門前，雙方一言不合又開始打架，由於第三次衝突的球員眾多，裁判立刻介入，大多球員也立刻停下來。

唯獨美國米勒（J.T. Miller）和加拿大的帕瑞科（Colton Parayko）脫去手套，演變為一對一後拳擊，裁判也沒再介入，兩人互毆完之後一起受罰。

而這場比賽最終由美國以3：1擊敗加拿大。