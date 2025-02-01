足球／離開沙國重返巴西桑托斯 內馬爾：感覺回到17歲

內馬爾。(歐新社)

現年32歲的巴西足球 巨星內馬爾（Neymar）離開沙烏地聯賽，重返家鄉的桑托斯足球俱樂部，受到上萬名球迷熱烈歡迎，球隊主場更舉辦一場音樂會，看板上寫著「王子回來了」。

據ESPN報導，內馬爾與桑托斯簽下6個月合約，2萬多迷球迷在球場迎接他的回歸，慶祝活動長達3小時，有當地歌手登台演出和煙火秀。內馬爾在活動上直呼，「我真的很開心，我們曾在這共度許多美好時光，未來有更多可能。」

內馬爾將不會穿上他2009至2013年效力期間的11號球衣，而是改穿巴西傳奇球王比利 （Pelé）的10號戰袍，內馬爾表示，「能穿上這件神聖的球衣，對我來說是一種榮耀。」

沙國聯賽希拉爾隊前年與內馬爾簽2年合約，據傳年薪高達52億台幣。本周一希拉爾宣布與內馬爾提前終止合約，他加盟希拉爾不久後就遭遇左膝前十字韌帶撕裂，10月復出後又腿筋受傷，效力18個月只出賽7場，攻入1球。

內馬爾提到他在沙國很開心，但訓練中感到沮喪，因此回歸巴西機會出現時，立刻答應邀約，「第一天我就決定要回來了，我告訴父親一切都很順利，大家都很高興。我帶著全新的活力回來，自從踏上這片土地以來，我就感覺自己回到17歲。我很開心，也非常渴望踢球。」