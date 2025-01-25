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治理飯圈 中國乒乓球隊解散粉絲群…王楚欽孫穎莎表態了

記者陳湘瑾／即時報導
中國隊選手王楚欽（左）與孫穎莎在混合雙打比賽中。（中新社）
中國隊選手王楚欽（左）與孫穎莎在混合雙打比賽中。（中新社）

中國體育圈「飯圈文化」問題嚴重，近期，中國乒協和中國乒乓球隊主動出擊治理「飯圈」亂象，一致決定解散官方粉絲群，並將範圍擴大至全體人員、全部社交媒體平台，有官方粉絲群的人員也已陸續解散群組解散。

《中國體育報》報導，中國乒協、中國乒乓球隊受訪教練員、運動員、輔助人員以及管理人員均表示，乒乓球長期以來受畸形「飯圈」侵蝕，訓練與生活受到嚴重影響，「國乒」形象被抹黑，尤其當隊員甚至家人承受賽場以外的壓力、遭受網路暴力，深感憂慮。

解散官方粉絲群的王楚欽表示，要更專心投入到日常訓練和比賽中，做好運動員本職工作；孫穎莎則表示，感謝球迷朋友們一直以來的支持和理解。請大家多多聚焦賽場，關注我們在賽場上的表現，和我們一起拒絕偏離體育本質的狂熱，遠離「飯圈」侵擾，共同守護體育的純粹和美好。

中國乒協強調要正能量生態圈，引導球迷聚焦體育精神，定期發布權威的乒乓球賽事資訊、技術分析、戰術解讀等內容，提升球迷對乒乓球運動的專業認知。

樊振東、馬龍、王楚欽、孫穎莎、陳夢、王曼昱等中國乒乓球主力隊員均受飯圈文化困擾。《新京報》指出，2016年里約奧運後，中國國乒隊成為飯圈文化滲透的「重災區」。在去年巴黎奧運女子單打決賽上，孫穎莎球迷拿應援物歡呼，導致現場吵嘈聲不斷，當陳夢拿下冠軍登上頒獎台時，孫穎莎球迷的噓聲更是一度蓋過現場司儀聲音，還有球迷跑到球員教練的社交平台留言指責。

孫穎莎 巴黎奧運 王楚欽

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