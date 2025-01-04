桌球／樊振東代言凱迪拉克 接棒劉翔、谷愛凌成「中國體育頂流」

樊振東成為繼劉翔、谷愛凌後，第三位代言凱迪拉克的頂流運動員。(取材自微博)

剛剛步入2025年，27歲的樊振東比想像中更加忙碌。北京時間1月3日，凱迪拉克宣布樊振東成為代言人。而就在一天前，樊振東先是成為REDMI冠軍大使，又成為MLB 中國區冠軍榮耀大使，再到如今拿到高端汽車代言，2025年的樊振東的商業價值和影響力也在進一步提升。

有網友調侃：「三天兩簽，東哥也太忙了。」

澎湃新聞報導，凱迪拉克在中國運動員代言人的選擇上一向克制。運動員層面，這個汽車品牌此前僅有兩個代言人，分別是2007年簽約劉翔和2021年簽約谷愛凌 。

從兩位運動員的簽約時間點就可以勾勒出凱迪拉克對於運動員代言人超高的要求——超越歷史的頂尖成績、出眾的外形、極具感染力的個性、超越項目的巨大影響力。

如今，乒乓球大滿貫冠軍樊振東成為凱迪拉克第三位攜手的運動員代言人，這也從側面證明了，在當下的中國體壇，樊振東恰恰就是體育頂流。

這一切在北京關鍵之道體育諮詢有限公司創始人張慶看來並不意外，他稱：「一個成熟的品牌，選擇代言人的尺度是相對穩定的，因此樊振東在商業上的影響力是處在很高的位置。」成績是運動員的底氣，鮮明的性格才是商業邏輯的流量密碼。很顯然，樊振東兩樣都有。