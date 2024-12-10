羽球／諶龍入選世界羽聯名人堂：回想比賽仍會手心冒汗

中國選手諶龍。(中新社)

「今天晚上頒獎過後，可能真正算是我運動員時代的結束，明天開始我就要以另外一個身分繼續推廣羽毛球了。」12月9日，在浙江杭州舉行的2024年世界羽聯名人堂新聞發布會上，羽毛球男單奧運冠軍、中國羽毛球運動員諶龍如是說。

12月3日，世界羽聯在官方社交媒體宣布，中國羽毛球運動員諶龍和韓國運動員李龍大正式入選2024年世界羽聯名人堂。世界羽聯主席保羅·埃里克·霍耶表示，「諶龍和李龍大在羽毛球運動中樹立了非凡的標竿。他們在賽場內外的成就將羽毛球這項運動推向了新的高度。」

諶龍是世界羽壇最傑出的男子單打選手之一，曾獲2016年里約奧運金牌、2020年東京奧運 銀牌和2012年倫敦奧運銅牌，以及兩屆世錦賽冠軍和22個超級系列賽/世界巡迴賽冠軍。

回顧自己的職業生涯，諶龍說：「每一個冠軍、每一場比賽，我到現在都還記得很清楚，而且再回想的時候，還是會手心冒汗，會有激動的感覺。」

2012年，諶龍拿下倫敦奧運羽毛球男單銅牌，彼時站上最高領獎台的正是中國羽毛球一哥林丹。談及林丹等前輩時，諶龍表示，「他們開始是帶著我們去征戰，後面也慢慢變成了我趕超的對象。我其實也時刻在想，自己要想辦法去戰勝他們，如果不能戰勝他們，就不能成為最好的球員。」

此次現身杭州，諶龍受到大量球迷的歡迎，他也坦言，沒能來參加杭州亞運 會是自己職業生涯的遺憾。「我那時候是想參加杭州亞運會的，一個是因為在我們國家舉辦，（如果參加）會是我的第四屆的亞運會，而且亞運會男子單打冠軍我沒有拿過，所以還是挺遺憾的。」