我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克將掌「政府效率部」真能大砍聯邦支出？

加州華男四肢癱瘓 創立酒投資平台 管理資產超1億元

田徑／奧運奪金寫歷史 2馬拉松選手獲選「年度最佳運動員」

中央社／巴黎1日綜合外電報導
波札那短跑健將特博格。（路透）
波札那短跑健將特博格。（路透）

參加巴黎奧運摘金的荷蘭馬拉松長跑女將哈山和波札那短跑健將特博格，今天在摩納哥獲選為世界田徑總會（World Athletics）的「年度最佳運動員」（Athletes of the Year）。

法新社報導，今年巴黎奧運哈山（Sifan Hassan）不僅在馬拉松項目表現優異並獲得金牌，田徑場上的表現同樣出色，因此獲頒年度最佳運動員。

回顧巴黎奧運期間，這位荷蘭的長跑女將在一個星期內，先是拚預賽出線並晉級女子5000和1萬公尺決賽最後都是銅牌入袋，接著在女子馬拉松贏得驚人的金牌，當時她以3秒的領先抵達終點，超越這個項目的世界紀錄保持人阿塞發（Tigist Assefa）而摘金。

在摩納哥獲頒年度最佳運動員獎項後，哈山說：「我從未想過我會贏得這個獎，今年真是太棒了，不只是我，所有運動員表現都相當出色。」

特博格（Letsile Tebogo）則是成為首個贏得奧運男子200公尺項目金牌的非洲選手而獲頒年度最佳運動員，今年巴黎奧運他抵達終點的奪冠成績是19秒46，擊敗美國的貝德納雷克（Kenny Bednarek）和賽前被看好的萊爾斯（Noah Lyles）。

在男子田徑項目鍍金又獲此殊榮，特博格表示：「意義格外重大，這不僅關乎你的團隊，對於場外期盼我們為非洲贏得殊榮的粉絲而言也是別具意義。」

荷蘭馬拉松長跑女將哈山。（路透）
荷蘭馬拉松長跑女將哈山。（路透）

巴黎奧運 馬拉松

上一則

NBA／溫班亞瑪本季首次大三元寫紀錄 直追唐西奇、詹皇

下一則

MLB／大谷翔平追討水原偷錢買的球員卡 法院認證「屬於大谷」

延伸閱讀

全球最佳百大城市 榜首是它 紐約超越巴黎列第2

全球最佳百大城市 榜首是它 紐約超越巴黎列第2
布拉格馬拉松賽

布拉格馬拉松賽
奧運桌球金牌揮棒落空 馬龍笑稱：錯誤示範

奧運桌球金牌揮棒落空 馬龍笑稱：錯誤示範
電動車可邊行駛邊充電 車道落腳洛杉磯奧運選手村

電動車可邊行駛邊充電 車道落腳洛杉磯奧運選手村

熱門新聞

兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）

網球／輝煌成就「變黑了」 李娜差點丟掉法網冠軍獎盃

2024-11-30 20:10
來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。（取材X平台）

棒球／德州高中生轟544英尺全壘打 比大聯盟史上紀錄還遠

2024-11-28 00:10
太陽隊今天傳出杜蘭特將在明天的NBA盃出戰湖人隊的比賽歸隊的消息。(美聯社)

NBA／太陽5連敗後雙星救火 杜蘭特、比爾回歸出戰湖人

2024-11-25 22:05
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、捧著冠軍獎盃。(特派記者許正宏／東京攝影)

MLB專欄作家看中華隊完封日本奪冠：或為國際棒球賽史上最大冷門

2024-11-25 07:20
奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣代表團25日晚間返台，副總統蕭美琴（左2）到桃園機場接機，合影時與牛棚教練王建民（左）、總教練曾豪駒（左3起）、隊長陳傑憲、投手教練林岳平一同在胸前比劃一個框；陳傑憲解釋這個手勢是想告訴大家，「我們是來自台灣的選手」。中央社

12強奪冠 陳傑憲解密開轟手勢：我們來自台灣

2024-11-25 10:35
中華隊本屆寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／攝影)

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

2024-11-24 16:19

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？
自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪