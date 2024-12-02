田徑／奧運奪金寫歷史 2馬拉松選手獲選「年度最佳運動員」

波札那短跑健將特博格。（路透）

參加巴黎奧運 摘金的荷蘭馬拉松 長跑女將哈山和波札那短跑健將特博格，今天在摩納哥獲選為世界田徑總會（World Athletics）的「年度最佳運動員」（Athletes of the Year）。

法新社報導，今年巴黎奧運哈山（Sifan Hassan）不僅在馬拉松項目表現優異並獲得金牌，田徑場上的表現同樣出色，因此獲頒年度最佳運動員。

回顧巴黎奧運期間，這位荷蘭的長跑女將在一個星期內，先是拚預賽出線並晉級女子5000和1萬公尺決賽最後都是銅牌入袋，接著在女子馬拉松贏得驚人的金牌，當時她以3秒的領先抵達終點，超越這個項目的世界紀錄保持人阿塞發（Tigist Assefa）而摘金。

在摩納哥獲頒年度最佳運動員獎項後，哈山說：「我從未想過我會贏得這個獎，今年真是太棒了，不只是我，所有運動員表現都相當出色。」

特博格（Letsile Tebogo）則是成為首個贏得奧運男子200公尺項目金牌的非洲選手而獲頒年度最佳運動員，今年巴黎奧運他抵達終點的奪冠成績是19秒46，擊敗美國的貝德納雷克（Kenny Bednarek）和賽前被看好的萊爾斯（Noah Lyles）。