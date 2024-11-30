拳擊／黃筱雯年終賽奪金 林郁婷退賽 世界拳總致歉

台灣拳擊好手黃筱雯30日在世界拳總年終賽女子54公斤級拿下金牌。(圖／取自 WORLD BOXING 臉書)

世界拳擊總會年終賽11月30日進行金牌戰，台灣巴黎奧運 國手黃筱雯在女子54公斤級決賽以4：1擊敗蒙古選手埃蘇格，奪下金牌，至於世界拳總主席范德沃斯特，也在11月30日為了林郁婷 主動退賽一事向台方致歉，並承諾將著手完善相關政策規範之制定。

世界拳總年終賽本周在英國舉行，不過台灣巴黎奧運金牌得主林郁婷，卻因為世界拳總的醫療資訊保密程序尚未到位，選擇主動退賽，一度引發爭議。

11月30日世界拳總主席范德沃斯特也在比賽空檔與體育署副署長房瑞文、拳擊協會秘書長彭俊銘、林郁婷教練曾自強碰面，表達對此事感到遺憾與歉意，並承諾將與國際奧會組成工作小組，完善世界拳總性別政策相關檢測規範及標準。

台方也提出讓該醫療委員會與台方醫療專家在12月進行會議的要求，世界拳總承諾將由秘書長托爾森擔任連絡窗口，積極推動此次會議，對於世界拳總釋出善意，體育署署長鄭世忠表示，這次賽前沙盤推演與預作準備應該算有奏效，希望能繼續朝正面方向進行。

而11月30日晚間登場的女子54公斤級金牌戰，巴黎奧運國手黃筱雯面對杭州亞運 銅牌得主、蒙古選手埃蘇格，黃筱雯在首回合就與對手保持距離並伺機進攻，並以3：2領先對手。

第二回合落後的埃蘇格多次嘗試縮短與黃筱雯距離，希望改打近身戰，但都遭到黃筱雯逼退，甚至是遭到黃筱雯的反擊，反而讓黃筱雯拉開差距，最終黃筱雯也在3回合打完後以4：1勝出，拿下金牌。