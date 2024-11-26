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前拳王泰森與網紅拳手打假拳？ 主辦方駁斥傳聞不實

中央社洛杉磯25日綜合外電報導
58歲的泰森(左)在萬眾矚目的世紀拳賽中不敵小自己31歲的傑克保羅。(美聯社)
58歲的泰森(左)在萬眾矚目的世紀拳賽中不敵小自己31歲的傑克保羅。(美聯社)

美國前拳王泰森最近在擂台上遭網紅拳擊手傑克．保羅擊敗，被人質疑打假拳。保羅旗下公司今天發聲明指出，關於這場比賽遭操控或事先設計的傳聞「不正確且毫無根據」。

路透報導，前YouTube網紅保羅（Jake Paul）本月15日與前重量級拳王泰森（Mike Tyson）歷經8回合對戰，每回合2分鐘，最終3名裁判分別以80比72、79比73、79比73，一致判定保羅贏得這場引人注目的比賽。

不過，這場比賽的真實性引來拳擊界名人質疑，其中包括入主國際拳擊名人堂的前世界拳王戴拉荷雅（Oscar De La Hoya）。

戴拉荷雅在社群媒體發文表示：「每個人都在討論這場拳賽有多麼像是演的。我確實相信這經過事先設計，我也相信泰森肯定有受到阻礙。」

這場比賽是由保羅旗下公司「最有價值宣傳」（Most Valuable Promotions，MVP）與Netflix合作主辦，是史上最多人觀看的串流全球體育賽事。

「最有價值宣傳」堅稱，他們遵守了德州執照法規部（Texas Department of Licensing and Regulations，TDLR）批准、所有適當的比賽規定。

該公司稱，2名拳手都秉持運動精神，發揮最大實力以贏得比賽。這場賽事絕無針對任何1名拳手施加限制，無論是合約或其他方面的限制。

德州 社群媒體 YouTube

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