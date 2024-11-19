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走過東奧失利、性別風波 林郁婷：一切都是最好安排

記者曾思儒／專訪
拳擊金牌林郁婷。(記者季相儒／攝影)
拳擊金牌林郁婷。(記者季相儒／攝影)

巴黎奧運打下台灣拳擊史上第一面奧運金牌，台灣拳擊女將林郁婷擊敗的不只是奧運賽場的對手，還挺過東京奧運失利低潮、世錦賽性別爭議風波，讓她有感而發說：「一切都是最好的安排。」

下月要過29歲生日的林郁婷，國中開始練拳，2013年世界青年拳擊錦標賽就奪下女子51公斤級金牌，寫下台灣拳擊新猷，2018年世錦賽在54公斤級登頂，隔年轉換量級也在57公斤級封后，帶著世界排名第一身份前進東京奧運，不料第一場比賽就意外落敗。

面對選手生涯最大挫折，林郁婷坦言花了一年以上才完全走出來，「當時比完賽落敗後，年底緊接著有一場世錦賽，還需要選拔，比完賽一天沒訓練，隔天就恢復訓練狀態，控制體重的狀態上。」林郁婷回憶，當時選拔結束後，不料世錦賽因新冠肺炎疫情延期到隔年五月，這段時間沒有重大賽事，她除規律訓練，其他重心就放在完成碩士論文，從中再認識自己。

「準備（東京）奧運已經延後碩士論文，本來想奧運打個好成績在專注寫論文，應該會有不錯內容，沒想到一場就下課。」林郁婷東奧失利後重啟論文進度，也是轉移注意力的一種方式，「我論文是寫自己的技術報告書，寫自己生涯、狀態，檢視自己哪些細節可以做更好，重新認識自己之後面對下一場比賽，所以這段期間（東京奧運到2023年世錦賽）都是對於自己內疚、省思的路上。」

拳擊金牌林郁婷。(記者季相儒／攝影)
拳擊金牌林郁婷。(記者季相儒／攝影)

延期的舉行的世錦賽，林郁婷重新嚐到金牌滋味，但隔年3月不但挑戰連霸失利，原本的銅牌卻因國際拳擊總會（IBA）指她性別生化指數異常遭取消，儘管10月杭州亞運打下金牌重新再證明自己，巴黎奧運IBA又炒作性別爭議議題，連英國知名作家羅琳都加入戰局，成國際媒體追逐對象。

面對這些雜音，林郁婷用雙拳粉碎惡意，她形容經過這些事件，自己抗壓性和心理素質完全不同，宛如穿上金鐘罩和鐵布衫，「可能老天爺不希望妳走得太順遂，要加諸很多考驗和困難讓妳挑戰、去歷練。當妳通過這些考驗和磨練，達成目標，才能感受到甜美果實，才會覺得一切都值得的，不然人生如果走得太順遂，或許會覺得沒什麼。」

拳擊金牌林郁婷。(記者季相儒／攝影)
拳擊金牌林郁婷。(記者季相儒／攝影)

林郁婷 巴黎奧運

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