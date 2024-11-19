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中日足球廈門再戰 挺日球迷被圍堵遭警察脫衣

中央社台北19日電
世界盃足球亞洲區第3輪資格賽，中國與日本今晚移師廈門再戰。圖為中國隊的球迷。新華社
世界盃足球亞洲區第3輪資格賽，中國與日本今晚移師廈門再戰。圖為中國隊的球迷。新華社

世界盃足球亞洲區第3輪資格賽，中國與日本今晚移師廈門再戰。儘管中國足協發出「文明觀賽倡議書」，呼籲球迷不要做出過激行為，但一名身穿日本隊球衣的男子，下午遭中國球迷圍堵推擠辱罵，還被警察強行脫下球衣。

今晚是中日國足第三度在中國主場比賽。在此之前的兩場，日本都踢贏中國，賽後日本隊搭乘的巴士遭到中國球迷圍堵。

為避免今晚重演反日激烈行為，中國世預賽組委會稍早發出「文明觀賽倡議書」，呼籲中國球迷注重禮儀、尊重秩序，不使用粗俗、侮辱性的語言或做出過激行為。不擁擠、不推搡，避免發生衝突。

不過多支網路影片顯示，下午在廈門奧體中心白鷺體育場外，一名男子身穿日本隊的藍色球衣出現在中國球迷的檢票區，立刻遭到上百名中國球迷圍堵辱罵「漢奸」以及中日語的粗話。儘管多名警察趨前保護，這名男子行走時仍遭到推擠並被扯下帽子。

影片顯示，因為這名男子遭到中國球迷圍堵高喊「脫下」，在場警察為平息眾怒，強行脫下這名男子穿著的日本球衣，然後迅速把他帶走。

事發後，數名拍攝短影音的大陸網友稱這名男子是中國人，但也有一些網友指他是日本球迷。

據陸媒報導，2004年在中國進行的亞洲盃決賽，日本以3比1擊敗中國隊奪冠，不過賽後數千名中國球迷圍堵日本隊乘坐的巴士引發騷亂，躍為國際新聞。其後，2008年東亞盃，日本在重慶遭到中國的粗野踢球，最後仍以1比0取勝，賽後日本隊搭乘的巴士又遭中國球迷圍堵。

社群訊息並顯示，多名日本網友指控中國在今晚的場地動手腳，將場外範圍縮小1.5公尺，試圖限縮日本擅長的小組傳輸。

中國9月5日在C組首輪以0比7慘敗給日本，創下史上對日本的最大比分失利以及多項慘敗紀錄。不過中國連吞三敗後，近期連贏印尼、巴林，目前積分在小組排名第4，仍有晉級機會。

今晚的比賽中，日本最終以3比1再度擊敗中國。

日本 足球 世界盃

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