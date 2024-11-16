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拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

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58歲拳王泰森不敵網紅拳手 媒體：這是沒有輸家的金錢大戲

世界新聞網／輯
拳王泰森（右）在歷經8回合苦戰後，最終仍不敵網紅傑克保羅。（路透）
拳王泰森（右）在歷經8回合苦戰後，最終仍不敵網紅傑克保羅。（路透）

美國前重量級拳王泰森（Mike Tyson）與網紅拳擊手傑克．保羅（Jake Paul）15日大對決，賽前有超過12萬人加入門票的預訂搶購，最昂貴的套票甚至賣到200萬美元。

澎湃新聞報導，泰森為了這戰付出不少辛苦。賽前的秤重環節，泰森的肌肉超乎想像結實，完全不像一個年近60歲的人，這次泰森的體重為228.4磅，雖然沒有達到巔峰時期的218磅左右，但也相差無幾。而傑克．保羅的體重則來到有史以來最重的227.2磅。

這場表演賽，雙方花了好幾個月打嘴仗。泰森表示：「相比於死在醫院的病床上，我更想死在拳擊台上，當然，我不會輸，因為我是泰森，我已經準備好幹掉這個問題少年。」傑克．保羅回應，「這場比賽肯定不會打滿，必須有一個人倒下。」

根據比賽規則，這是一場8回合的較量，每回合打2分鐘（並非通常職業拳賽的3分鐘），比賽拳套也採用14盎司的大拳套（標準為10盎司），考慮到泰森耐力上的不足，同時希望降低重拳的殺傷力，讓比賽打得更久一些。

這場表演賽不存在真正的輸家。泰森敗了，喜歡泰森的拳迷只會說保羅不講武德，欺負老人；哪怕保羅輸了，流量和關注度一樣賺得盆滿缽滿。這場金錢流量的大戲裡，從一開始就注定沒有輸家。

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