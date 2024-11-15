我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

世界新聞網／輯
泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)
泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)

58歲傳奇拳王泰森（Mike Tyson）與27歲網紅拳擊手保羅（Jake Paul）之間的「運鈔車之戰」，將在15日美東時間晚間8時開打，串流平台Netflix將進行直播。而賽前記者會上的過磅環節，兩人就已經爆發衝突，泰森更打了保羅一巴掌。

傳奇拳王泰森(前左)與網紅拳擊手保羅(前右)13日在記者會上面對面。(美聯社)
傳奇拳王泰森(前左)與網紅拳擊手保羅(前右)13日在記者會上面對面。(美聯社)

這場相差31歲的世紀之戰，原定今年7月20日舉行，但泰森當時因身體不適，延期比賽至11月15日。比賽將在德州NFL達拉斯牛仔隊主場AT&T體育場舉行。

58歲泰森14日過磅，仍保持強壯身材。(路透)
58歲泰森14日過磅，仍保持強壯身材。(路透)

14日賽前過磅時，保羅主動靠近泰森，泰森立刻給了保羅一巴掌，保安隨即上來將兩人拉開。保羅被賞完巴掌後，絲毫沒有畏懼，面帶笑容拿起麥克風嗆聲：「我會打爆泰森，他剛剛的巴掌像X子一樣軟弱無力。現在這已經是私人恩怨了，他必須死。」

過磅結果，泰森233磅，保羅則達到職業生涯最高的220磅。

泰森(前左)14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(路透)
泰森(前左)14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(路透)

泰森是傳奇拳王，職業生涯戰績為50勝6敗，其中有44次KO。而保羅則是從爭議網紅起家，後來轉戰拳擊界，透過不斷挑戰各領域格鬥選手，賺取流量，目前戰績是9勝1敗。兩人的交手，可說是新舊世代之戰，也有人戲稱為「爺孫之戰」。

這場比賽的勝利者，將會得到大筆獎金，但目前未透露金額。

網紅保羅14日賽前過磅，體重來到職業生涯最高紀錄。(路透)
網紅保羅14日賽前過磅，體重來到職業生涯最高紀錄。(路透)

根據今日美國(USA TODAY)報導，截至13日，BetMGM賭盤的賠率，保羅勝-175、泰森勝+180、平手+900。

另據TMZ報導，賭博網站BetOnline人員表示，除了比賽勝負，還有許多奇特的賭盤，例如打賭泰森是否會像1997年對戰何利菲德(Evander Holyfield)時一樣，用嘴巴咬對手；甚至針對泰森會咬哪個部位，也有賭盤，從鼻子、耳朵、臉頰、肩膀，到屁股、生殖器等都有，目前以咬生殖器的賠率最高。

影音來源：TheMacLife

德州 AT&T NFL

上一則

MLB／大谷連2年獲漢克阿倫獎 國聯美聯雙制霸 史上第1人

延伸閱讀

NBA／221公分射手擊退巫師 溫班亞瑪8記三分彈狂轟新高50分

NBA／221公分射手擊退巫師 溫班亞瑪8記三分彈狂轟新高50分
NBA／6顆三分球轟34分 溫班亞瑪再創「獨角獸」恐怖數據

NBA／6顆三分球轟34分 溫班亞瑪再創「獨角獸」恐怖數據
川普再諷林郁婷 藍酸綠靜悄悄「只敢批評劉德華」

川普再諷林郁婷 藍酸綠靜悄悄「只敢批評劉德華」
美國總統大選 NBA延續傳統停賽1天

美國總統大選 NBA延續傳統停賽1天

熱門新聞

中國網球選手鄭欽文9日在WTA年終總決賽中，爭奪冠軍失利。(路透)

網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？

2024-11-11 06:25
中國網球好手鄭欽文8日在WTA年終總決賽的準決賽中獲勝。(新華社)

22歲鄭欽文、20歲高芙爭冠 網球年終賽將是「青春對決」

2024-11-08 21:54
大谷翔平奪冠，妻子田中真美子抱著愛犬同賀。（取材自Instagram）

MLB／大谷翔平和真美子打籃球畫面曝光 網讚：真美子更厲害

2024-11-08 01:32
柯瑞（右）在場上和湯普森有不少互動。（美聯社）

NBA／柯瑞轟37分 比「睡覺」手勢送湯普森和獨行俠

2024-11-13 00:55
泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

2024-11-15 06:35
「令和怪物」佐佐木朗希。（美聯社）

MLB／傳道奇與佐佐木朗希達協議 前塞揚強投給滑球好評

2024-11-11 06:56

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑