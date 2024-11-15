58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)

58歲傳奇拳王泰森（Mike Tyson）與27歲網紅拳擊手保羅（Jake Paul）之間的「運鈔車之戰」，將在15日美東時間晚間8時開打，串流平台Netflix將進行直播。而賽前記者會上的過磅環節，兩人就已經爆發衝突，泰森更打了保羅一巴掌。

傳奇拳王泰森(前左)與網紅拳擊手保羅(前右)13日在記者會上面對面。(美聯社)

這場相差31歲的世紀之戰，原定今年7月20日舉行，但泰森當時因身體不適，延期比賽至11月15日。比賽將在德州 的NFL 達拉斯牛仔隊主場AT&T 體育場舉行。

58歲泰森14日過磅，仍保持強壯身材。(路透)

14日賽前過磅時，保羅主動靠近泰森，泰森立刻給了保羅一巴掌，保安隨即上來將兩人拉開。保羅被賞完巴掌後，絲毫沒有畏懼，面帶笑容拿起麥克風嗆聲：「我會打爆泰森，他剛剛的巴掌像X子一樣軟弱無力。現在這已經是私人恩怨了，他必須死。」

過磅結果，泰森233磅，保羅則達到職業生涯最高的220磅。

泰森(前左)14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(路透)

泰森是傳奇拳王，職業生涯戰績為50勝6敗，其中有44次KO。而保羅則是從爭議網紅起家，後來轉戰拳擊界，透過不斷挑戰各領域格鬥選手，賺取流量，目前戰績是9勝1敗。兩人的交手，可說是新舊世代之戰，也有人戲稱為「爺孫之戰」。

這場比賽的勝利者，將會得到大筆獎金，但目前未透露金額。

網紅保羅14日賽前過磅，體重來到職業生涯最高紀錄。(路透)

根據今日美國(USA TODAY)報導，截至13日，BetMGM賭盤的賠率，保羅勝-175、泰森勝+180、平手+900。

另據TMZ報導，賭博網站BetOnline人員表示，除了比賽勝負，還有許多奇特的賭盤，例如打賭泰森是否會像1997年對戰何利菲德(Evander Holyfield)時一樣，用嘴巴咬對手；甚至針對泰森會咬哪個部位，也有賭盤，從鼻子、耳朵、臉頰、肩膀，到屁股、生殖器等都有，目前以咬生殖器的賠率最高。

影音來源：TheMacLife