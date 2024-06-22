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美洲盃／梅西沒準頭 阿根廷照樣擊敗加拿大 衛冕開紅盤

體育新聞組／綜合報導
美洲盃阿根廷對戰加拿大，阿根廷阿爾瓦雷茲（左）破門先馳得點。(歐新社)
美洲盃阿根廷對戰加拿大，阿根廷阿爾瓦雷茲（左）破門先馳得點。(歐新社)

美洲盃足球賽（Copa America）開戰，尋求衛冕的阿根廷在亞特蘭大賓士體育館（Mercedes-Benz Stadium）7萬多觀眾面前2比0擊敗加拿大開紅盤。

中央社引述法新社報導，上半場兩軍都未能攻破對方大門。阿根廷第49分鐘由阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）破門先馳得點，但頭號球星梅西（Lionel Messi）準頭不佳、加拿大門將克瑞波（Max Crepeau）屢救險球死守，讓戰況緊繃，直到第88分鐘馬蒂內茲（Lautaro Martinez）踢進保險分，阿根廷這一勝才告穩當。

在阿根廷尋找加拿大防守漏洞的同時，加拿大則不時在中場拚搶，為自己創造機會。戴維斯（Alphonso Davies）、密勒（Liam Millar）都有在禁區內起腳，可惜被擋出，第30分鐘時布坎南（Tajon Buchanan）則錯失一個在亂軍中破門的機會。

梅西也達成新的里程碑，以35場出賽在成為美洲盃史上出賽最多球員。36歲的梅西於上屆美洲盃決賽時，以34場出賽與已故智利知名門將利文斯通（Sergio Livingstone）並列美洲盃出賽最多。

頭號球星梅西對戰加拿大，準頭不佳。(路透)
頭號球星梅西對戰加拿大，準頭不佳。(路透)

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