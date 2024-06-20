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歐國盃／踢走匈牙利 德國率先晉16強

體育新聞組／綜合報導
德國隊以2比0擊敗匈牙利，穆夏拉（見圖）與京多安上下半場各進1球。（歐新社）
德國隊以2比0擊敗匈牙利，穆夏拉（見圖）與京多安上下半場各進1球。（歐新社）

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）地主德國隊以2比0擊敗匈牙利，以A組兩戰兩勝的成績，率先在參賽隊伍中殺入16強。

中央社引述法新社報導，德國隊在本屆歐國盃首戰以5比1輕取蘇格蘭，19日又在斯圖加特（Stuttgart）舉行的比賽中擊敗匈牙利，穆夏拉（Jamal Musiala）與京多安（Ilkay Gundogan）上下半場各進1球。

德國隊總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）麾下的子弟兵兩戰皆捷已獲得積分6分，在A組還剩1場比賽的情況下，確定以前2名之姿晉級淘汰賽。

匈牙利隊此役全場拚戰，但地主德國實力強勁，牢牢掌握比賽最後1/3時間。德國隊在上半場中段時，由目前效命德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的球星穆夏拉接獲隊長京多安在禁區混戰後的助攻，率先起腳破網。

隨後，德國隊在第67分鐘時擴大領先，目前是西甲巴塞隆納（Barcelona）中場的京多安，接到米特爾施泰特（Maximilian Mittelstaedt）的助攻再下一城。

德國隊近年來的掙扎似乎已成過去，全隊自2012年歐國盃以來，首次在世界盃或歐國盃的前2戰中全部獲勝。

德國隊門將諾伊爾（Manuel Neuer）表示：「我們今天決心取勝，同時證實我們（首戰）對蘇格蘭的表現。」

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