20年後 C羅還是那個少年

「C羅」羅納度。(美聯社)

18日，德國 東部城市萊比錫，「C羅 」羅納度迎來了他的第六屆歐錦賽。聲勢浩大的葡萄牙球迷幾乎人手一面國旗，掀起一波又一波人浪，配合紅牛競技場紅色的座位和頂層燈光，讓人恍然間覺得來到了葡萄牙隊主場火龍體育場，思緒不禁回到20年前的那個夏天。

那是2004年，葡萄牙本土舉辦的歐錦賽上，19歲的C羅橫空出世，人們記住了他首秀出場便頭球破門，記住了他半決賽面對橙衣軍團傳射建功一錘定音，也記住了他決賽失利稚嫩面龐上不服輸的淚水。

彼時的C羅，剛被「紅魔教父」弗格森招至麾下，以頂替遠走伊比利亞半島的貝克漢姆。華麗的動作，張揚的個性，英俊的長相，以及關鍵時刻的大心臟，C羅迅速成為「紅魔」球迷的新寵。

人們驚嘆世界足壇又出現了一個天才，期待他能成為曼聯和葡萄牙隊新的旗幟。此後的故事耳熟能詳，在曼聯登頂歐洲之巔，在皇馬創造一系列進球紀錄，收割各種榮譽。國家隊層面，C羅帶領葡萄牙隊奪得隊史唯一一個歐錦賽冠軍、首屆歐國聯冠軍，他是國家隊進球紀錄保持者，歐錦賽出場紀錄、進球紀錄保持者……

時間回到20年後，葡萄牙隊小組賽首輪面對捷克隊。賽前熱身環節，天公不作美下起小雨，但C羅的出場依然引發葡萄牙球迷最高分貝的歡呼，即使捷克球迷努力發出噓聲想要製造干擾，但也很快淹沒在葡萄牙隊紅色的海洋里。

葡萄牙隊排出352陣型，C羅與米蘭當家球星萊奧搭檔鋒線，布魯諾·費爾南德斯、貝爾納多·席爾瓦等一眾攻擊手排列身後伺機而動。第八分鐘，萊奧邊路銜枚疾走，起球傳入禁區，C羅展現出驚人的核心力量，頭球攻門稍稍偏出。第32分鐘，C羅覓得單刀良機，但射門被門將神勇化解，此後不久他又靈光乍現送出腳後跟妙傳，可惜隊友的打門也被破壞。上半場葡萄牙隊呈壓制進攻態勢，捷克隊防守端疲於應付，但葡萄牙隊得勢不得分，半場結束時雙方均無建樹。

易邊再戰，萊比錫雨勢加大，電閃雷鳴間，場上也風雲突變。第62分鐘，捷克隊中場球員普羅沃德一記石破天驚的世界波破門，幫助球隊逆境中取得領先。丟球後葡萄牙隊球員明顯有些急躁，傳球失誤增加，連續輕易交出球權。關鍵時刻，C羅多次向隊友做出手勢，示意大家冷靜，不要急躁。葡萄牙隊慢慢穩住陣腳，第69分鐘，捷克隊門前出現險情，慌亂之中，後衞赫拉納克不慎自擺烏龍，葡萄牙隊追平比分。

第87分鐘，C羅高高躍起頭球攻門，球擊中門框彈出，若塔補射入網，但裁判示意C羅越位在先，進球無效。補時階段，赫拉納克解圍失誤，再次送禮，孔塞桑近距離打門得手，葡萄牙隊2:1逆轉絕殺對手。

打滿全場比賽，5次射門3次射正，傳球成功率100%，3次越位，這是賽後統計數據展現的C羅。而留給現場和屏幕前很多觀眾的印象是，39歲的C羅又一次拼盡了全力，沒有保留。他在逆境中的冷靜幫助球隊穩住心態，成為取勝的重要因素。

C羅的表現也征服了對手。賽後的新聞發佈會上，捷克隊主教練伊萬·哈謝克表達了對C羅的敬佩，他說：「C羅在他這個年齡的每場比賽中都如此危險，真令人難以置信。他再次展示了自己的天賦，他知道如何製造機會。我向他致敬，他是足球 史上最出色的球員之一，真是個了不起的人。」

而C羅的故事仍在繼續。4天後，葡萄牙隊將轉戰多特蒙德，迎戰擁有天才少年居萊爾的土耳其隊。C羅打進歐錦賽首球的時候，居萊爾甚至還沒有出生。

曾經鮮衣怒馬，如今難逃眉頭滄桑。但他依然不遺餘力地衝刺和拼搶，依然對勝利懷有永不枯竭的渴望，依然讓人們相信，時光荏苒，C羅還是那個少年。