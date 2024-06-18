歐洲盃／穆勒、諾伊爾、克羅斯 金牌3老穩定德國軍心

諾伊爾（左起）、克羅斯、穆勒。（路透）

2024年歐洲盃足球 賽，地主德國 陣中3老諾伊爾、克羅斯與穆勒加起來已106歲，如今3位2014年世足金牌功臣要帶領這支換血中的德國坦克再創佳績。

中央社引述法新社報導，在球場外，諾伊爾（Manuel Neuer）、穆勒（Thomas Mueller）與克羅斯（Toni Kroos）是好友，如今在全隊26人中，只有他們3人代表國家隊征戰超過100場。

3人不僅是目前球隊中經驗最豐富的成員，代表的也是德國攀上足球巔峰的印記。

德國在2006、2010年世足賽都是季軍，2014年拿下第4座世足金盃；歐洲盃賽場，2008年亞軍，2012與2016都打進4強。德國在這10年堪稱國際足壇頂尖勁旅。

但自2016年歐洲盃止步4強後，德國坦克在大賽由勝轉衰，2018、2022兩屆世足止步於小組賽，2020歐洲盃也只勉強打進淘汰賽，但16強賽遭英格蘭淘汰。

德國14日在本屆歐洲盃開幕戰5比1血洗蘇格蘭，是近10年來重大賽場上最具宰制力的表現，激發世足金牌3老盼在國家隊最後一舞於自家繳出好表現。

本屆陣中德國有穆夏拉（Jamal Musiala）、費爾茨（Florian Wirtz）兩名21歲新星，賽場上居兩人中間位置的哈斐茨（Kai Havertz）25歲，這3名後起之秀挑起全隊中線大樑，但全隊年齡仍偏高。

平均年齡28.5歲讓地主德國成為本屆歐洲盃最老球隊，陣中26人有10人年逾而立之年。

門神諾伊爾38歲，比總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）還大2歲，克羅斯與穆勒都是34歲，隊長京多安（Ilkay Gundogan）33歲。

諾伊爾的國家隊處女秀是2009年6月，克羅斯與穆勒的國家隊初登場則同為2010年3月。克羅斯已證實歐洲盃賽後高掛球鞋，其實他原本2021年就已從國家隊引退，這次是想為德國留下歐洲盃冠軍回鍋，他在對蘇格蘭的開幕戰展現的穩重與掌控力，無疑是3老中存在感最高者。

儘管會外賽一些失誤引來批評，諾伊爾仍是陣中的精神領袖，也仍有一定守門與分球功力；穆勒的職涯巔峰可能已過，但少有人比他更擅長凝聚球隊。

早先在宣布德國本屆正選名單時，主帥納格斯曼就說穆勒是能串連隊內攻守風格迥異隊友的最佳「黏合劑」。

諾伊爾今天表示，他們3老能為球隊帶來絕佳視野，「我們在一起經歷許多大風大浪，一起經歷過許多最好與最壞時刻，很多時候一開始我們不會知道能走多遠」。

他說雖然首戰大勝蘇格蘭，但3人會確保讓球隊不會被勝利沖昏頭，會讓球隊保持穩扎穩打。