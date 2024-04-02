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游泳／28歲泳將宣布退休 曾中斷「飛魚」菲爾普斯4連霸美夢

記者劉肇育／即時報導
新加坡傳奇泳將斯庫林宣布退休。（路透）
新加坡傳奇泳將斯庫林宣布退休。（路透）

2016年在里約奧運男子100公尺蝶式粉碎「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）4連霸美夢，並為新加坡奪下史上首面奧運游泳獎牌的傳奇泳將斯庫林（Joseph Schooling），1日宣布從選手身分退役。

8年前里約奧運，年僅20歲的斯庫林面對挑戰奧運男子100公尺蝶式4連霸的菲爾普斯，決賽游出50秒39的佳績，擊敗菲爾普斯的51秒14，不但粉碎飛魚的連霸美夢，也一舉改寫大會紀錄和亞洲紀錄，並幫助新加坡拿下史上首面奧運游泳獎牌，讓斯庫林一度聲名大噪，甚至被視為世界泳壇的新希望。

在奧運奪金後，儘管斯庫林在2018年雅加達亞運一舉拿下50蝶與100蝶雙金，接下來成績卻不進反退，甚至與國際大賽獎牌愈走愈遠，東京奧運挑戰衛冕在預賽就遭淘汰，成績甚至不如台灣「蝶王」王冠閎，讓斯庫林大受打擊，去年杭州亞運未能取得代表新加坡出賽資格。

斯庫林2018年就曾經預告將會在2024年退休，也在巴黎奧運前夕做出決定，1日在個人社群上表示，「1日將是新篇章的開始，我將從競技游泳退休。游泳為我生活帶來的一切讓我無時無刻都對此充滿感激，勝利令人振奮，失敗則令人羞愧，它們共同塑造了我的韌性，我將會把這樣的韌性帶入下一個篇章。」

斯庫林強調，儘管自己不再參賽，游泳仍會是生命中重要一部分，因為游泳給了他鼓勵他人追夢的舞台，「我渴望探索新的世界和面對不同的挑戰，看看人生下個階段會把我帶到那裡，感謝我的支持者每一步都在支持著我，我希望你能和一起踏上這個新的冒險。」

巴黎奧運 新加坡 退休

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