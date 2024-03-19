莎芭蓮卡男友驟逝原因揭曉 科索夫從旅館陽台躍下

白俄羅斯前冰球好手科索夫（Konstantin Koltsov）。（路透）

迎接邁阿密女網賽首戰前，世界排名第2的白俄羅斯 名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）卻傳出噩耗，她的男友、白俄羅斯前冰球好手科索夫（Konstantin Koltsov）19日驚傳在邁阿密過世，享年42歲。警方表示，科索夫是從飯店陽台跳下身亡，且「不存在謀殺嫌疑」。

莎芭蓮卡是邁阿密女網第2種子，首輪輪空，目前她並沒退賽，但以一身黑現身球場訓練。《路透社》報導，媒體已被通知，莎芭蓮卡第二輪面對西班牙好友芭多薩（Paula Badosa）後，不會舉行賽後記者會。

科索夫曾兩度代表白俄羅斯參加冬季奧運，2002到06賽季效力美國NHL聯盟匹茲堡企鵝隊，08年助俄羅斯冰球隊薩拉瓦特尤拉耶夫（Salavat Yulaev）奪下俄羅斯超級聯賽冠軍，16年宣布退休 ，之後回到薩拉瓦特尤拉耶夫擔任助理教練。

邁阿密戴德郡警方表示，當地週一凌晨12點39分接獲通報，有一名男子從巴爾港瑞吉度假酒店（St. Regis Bal Harbour Resort）的陽台躍下，判定是自殺，兇殺案調查局已接手調查。

科索夫過世的消息，薩拉瓦特尤拉耶夫發出聲明證實，「他是位堅強又開朗的人，獲得球員、同事和球迷的喜愛和尊敬，將自己永遠寫入俱樂部的歷史之中。願他安息。」

根據外媒報導，科索夫2020年離婚後，隔年6月開始和莎芭蓮卡交往，25歲的莎芭蓮卡時常在個人社群「曬恩愛」，不隱藏對年長17歲男友的愛意；年初她在澳網 奪下生涯第2座大滿貫時，科索夫也在墨爾本親自見證。