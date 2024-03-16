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全英羽賽／「最後一舞」止步4強 戴資穎卻透露：第一場就想退賽

記者曾思儒／即時報導
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）

巴黎奧運後將退役的台灣羽球「一姊」戴資穎，最後一次挑戰全英公開賽止步4強，她賽後透露早在第一場比賽就動過退賽念頭，但仍帶著傷痛堅持在場上，也感謝每次觀眾給予的滿滿加油聲。

全英公開賽是羽球歷史最悠久的大賽，世界排名第3的戴資穎過去3度登頂，今年更是第10度打進4強，台灣時間17日凌晨面對西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），小戴在失誤較多下以13：21、12：21讓出勝利和決賽門票。

今天雙膝都有包紮的小戴，賽後接受大會採訪時透露，身體狀況不是非常好，「第一場的時候就一直想著要不要繼續打，但我自己很想要在全英的場上比賽，所以堅持著繼續打。今天打到4場已經還可以了，因為自己其實有些傷痛在」。

小戴也分享說，非常喜歡參加全英賽，「因為我覺得觀眾給我的支持，大家對我在場上有滿滿的加油聲，不管和誰打，我的加油聲都非常非常多，這讓我在場上非常有動力，也很感謝大家幫我加油，讓我有動力再繼續堅持。」

世界排名第5的馬琳接連拍下女單「F4」的中國名將陳雨菲和小戴，決賽將對決日本好手山口茜，尋求2015年奪冠後的再一座金盃。

戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎（左）最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo...
戴資穎（左）最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎（右）4強賽不敵西班牙前球后馬琳。（圖／Badminton Photo提供...
戴資穎（右）4強賽不敵西班牙前球后馬琳。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。（圖／Badminton Photo提供）

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