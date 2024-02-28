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綠茵瞭望／拜仁丟冠軍 怪凱恩帶衰？

易起民
轉會德甲霸主拜仁，凱恩沒能如願奪冠。（新華社）
轉會德甲霸主拜仁，凱恩沒能如願奪冠。（新華社）

大英王牌凱恩（Harry Kane）轉會前絕對沒想到今天這種情況。去年夏天，他告別英超熱刺隊，為尋求自己職業生涯的第一座冠軍，加盟德甲11連霸的拜仁慕尼黑，沒想到仍擺脫不了「冠軍絕緣體」的命運。

凱恩在拜仁的首秀就輸掉超級盃；接著在德國盃被第三級別球隊淘汰；目前在德甲以8分落後勒沃庫森，很大概率將痛失衛冕；歐冠16強首回合，則以0：1不敵義甲拉齊奧。

「命中無冠」的標籤，讓人很容易聯想到是凱恩拖累了拜仁。但實際上，相對於球隊的低迷，凱恩的個人數據非常耀眼。他在德甲23輪比賽中，貢獻了24球7助攻，直接製造33球，打破聯賽紀錄。

凱恩射術精湛，能把機會化成進球，而且還能適時地回撤作球，緩解中場壓力。加盟第一個賽季有這樣的表現，實在很難將球隊丟冠的責任賴給他。

只能說，他運氣很差，碰上了拜仁的重建期，多年積弊一口氣爆發。他是球隊實力下滑的受害者，而不是元兇。如果沒有凱恩，拜仁本賽季恐怕會更糟。

拜仁的問題有以下幾點。首先，創造力不足。凱恩是出色的射手，但若拿不到球，就沒有發揮的餘地。而今拜仁中場、邊鋒很難為他創造好機會，導致他在強強對話中，只能無奈「坐牢」。

其次，防守脆弱。拜仁中後場面對反擊很容易被打穿，主教練圖赫爾（Thomas Tuchel）就曾呼籲球隊，引進強力的後腰加強防守。可惜拜仁並沒有挺他，而是相信基米希（Joshua Kimmich）、格雷茨卡（Leon Goretzka）搭檔後腰。他們兩人才29歲，但最近在場上卻看起來老態龍鍾，難當後腰重任。

第三，派系紛擾。球隊戰績不佳，圖赫爾確認將在季後下課，剩下賽季已變成「垃圾時間」。導致更衣室派系迭起，更加動盪不安。原本拜仁就是一個非常重視德國人、青訓血統的球隊，而凱恩一個英國人，連德語都不會講，很難打入權力圈子。

而且，現在普遍認為，拜仁下賽季無論球員、管理層都將大換血。但要換掉誰？新教練是誰？換血幅度有多大？都還沒定論，現在正是各方權力傾軋最激烈的時刻，想要球隊迎頭趕上去爭冠，幾乎是不可能的任務。

轉會德甲霸主拜仁，凱恩沒能如願奪冠。（新華社）
轉會德甲霸主拜仁，凱恩沒能如願奪冠。（新華社）

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