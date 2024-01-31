綠茵瞭望／克洛普告別 誰將統領紅軍？

克洛普將告別利物浦，球迷紛紛到繪有他畫像的牆壁前留影。（新華社）

利物浦主帥克洛普（Jurgen Klopp）宣布賽季結束後離開，震撼球壇。他執教八年半以來，重新擦亮利物浦的招牌，被公認是足壇最佳教練之一。一旦他卸下教鞭，「紅軍」短期內很難再找到一個同等級的「教父」，但他留下的年輕戰力，將在英超 繼續發光發亮。

克洛普率領利物浦奪下了：歐冠、英超、世俱盃、足總盃、聯賽盃、歐洲超級杯、社區盾盃等，所有能拿的獎盃，完成了執教大滿貫。他表示，自己與球隊分手的主要原因，是八年的任教已讓他精疲力竭，是時候告別球隊，好好休息一年，來日再重返足壇。

有人說，他是被老闆芬威集團（Fenway Sports Group）氣走的。2019年拿下歐冠後，球團沒有乘勝追擊，鞏固優勢，反而減少投入，期盼靠著這套冠軍陣容，花小錢辦大事。客觀來說，利物浦對克洛普的支持真不算少，尤其是當初買范戴克（Virgil van Dijk）、阿利松（Alisson Becker），也算不惜血本，而克洛普也是靠著這支精兵才有機會走上神壇。

至於新任主教練的人選，前「紅軍」名宿阿隆索（Xabi Alonso）呼聲最高，他是德甲勒沃庫森現任主帥，所率領的「藥廠」軍團今年所向披靡，極有可能打破拜仁德甲11連霸的紀錄。作為當前最炙手可熱的年輕教練，包括拜仁、皇馬等豪門也對他很感興趣，今夏勢必有一場搶人大戰。

而紅軍「永遠的隊長」傑拉德（Steven Gerrard）也是熱門人選，他曾執教英超阿斯頓維拉，目前賦閒在家。他是利物浦精神的代表，如果他出馬，無論更衣室或球迷一定都會熱烈歡迎。但他是否準備好應付最高水平的比賽，則讓人沒有把握，畢竟他雖在蘇超流浪者隊表現優異，但還沒在英超證明過自己。

此外，現任德國 國家隊主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）、英超布萊頓主帥德澤爾比（Roberto De Zerbi）的名字也與利物浦連在一起，究竟誰將接掌這支歷史悠久的英超豪門，將是未來半年足壇最熱門的話題。

目前紅軍排名暫居英超第一，歐冠也晉級16強，仍有機會衝擊多項冠軍。相信克洛普的告別之旅，帶給球迷的將不只是溫馨的再見，還會看到更多你爭我奪的精采比賽。