足球／C羅深圳賽事突取消 中國球迷包圍飯店喊「出來道歉」

國際足球超級巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）原定24日在深圳的球賽，在比賽前一刻突然宣布因身體因素取消，大批球迷23日在C羅下榻的飯店外，高喊出來道歉。（新華社）

國際足球 超級巨星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）原定24日在深圳的球賽，在比賽前一刻突然宣布因身體因素取消，大批球迷23日在C羅下榻的飯店外，高喊出來道歉，員警舉旗警告，期間球迷一度衝破員警防線進入飯店內，表示要主辦單位給個交待。

根據網友上傳到X平台「李老師不是你老師」的影片，球迷在飯店外，不斷高呼這位葡萄牙籍足球巨星的名字「Ronaldo」，又有人喊「主辦方詐騙」「出來道歉」。

新華社報導，C羅領軍的沙烏地阿拉伯 艾納斯隊（Al Nassr），21日抵達深圳，原定今（24）日和上海申花進行友誼賽，28日再對浙江隊。

主辦單位卻在23日公布，艾納斯中國賽事，因C羅身體原因將延期舉行。球迷門票將全額退款，機票、酒店也將進行賠償。

主辦單位指出，C羅受傷了，無法上陣。正在和艾納斯協商延後賽事。

C羅在記者會上表示，要向中國球迷說聲抱歉，足球有太多無法控制的因素，踢了20多年球，傷病是無法避免的。「我很難過，我知道你們也很難過，但我們要往好的地方看，比賽沒有取消，只是延期」。