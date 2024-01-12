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羽球／對何冰嬌5連勝 戴資穎晉大馬公開賽4強再戰陳雨菲

記者劉肇育／即時報導
台灣羽球好手戴資穎2024年首站挑戰BWF超級1000的馬來西亞公開賽生涯第5冠。（中央社／Badminton Photo提供）
台灣羽球好手戴資穎2024年首站挑戰BWF超級1000的馬來西亞公開賽生涯第5冠。（中央社／Badminton Photo提供）

台灣羽球一姊戴資穎2024年首站將挑戰BWF超級1000的馬來西亞公開賽生涯第5冠，在今天(12日)的8強賽中遭遇世界排名第6名的中國好手何冰嬌，戴資穎在兩局賽事中一路領先，最終僅花37分鐘就以21：16、21：15直洛二勝出挺進4強，也拿下對戰何冰嬌的5連勝。

戴資穎生涯過去曾4度在馬來西亞公開賽奪下冠軍，不過最近一冠已經是2019年，而今年首站戴資穎也再度回到馬來西亞將挑戰第5冠，在前兩輪賽事連續擊敗張蓓雯與布莎南（Busanan Ongbamrungphan）兩名強敵後，戴資穎今天則是遭遇中國何冰嬌的挑戰。

戴資穎過去與何冰嬌18度對決取得14勝的壓倒性優勢，去年新加坡公開賽8強賽更是拿下兩人對戰的4連勝，而雙方今天再度碰頭戴資穎在首局賽事也一路壓制對手，開賽後就取得9：2的大幅領先，儘管局中何冰嬌加快進攻步調試圖迫使戴資穎發生失誤，讓她一度追到2分差，但戴資穎首局末段仍是穩住陣腳以21：16先下一城。

第二局戴資穎雖然先取得3：1領先，儘管何冰嬌隨後一度反超前，但戴資穎隨後靠著刁鑽的球路，反拉出一波8：0攻勢擴大領先差距，且未再給何冰嬌反超前的機會，最終戴資穎就以21：15收下對戰5連勝與4強賽門票，接下來將遭遇老對手陳雨菲。

新加坡 羽球

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