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足球／邁阿密冠軍戰失利 梅西健康成疑

體育新聞組／綜合報導
足球巨星梅西受傷只能在場邊觀戰。（美聯社）
足球巨星梅西受傷只能在場邊觀戰。（美聯社）

足球巨星梅西（Lionel Messi）受傷只能在場邊觀戰下，邁阿密國際27日在美國公開盃決賽以1：2不敵休士頓動力，無緣高捧冠軍金盃。

除了梅西，梅西在西甲巴塞隆納的老戰友阿爾巴（Jordi Alba）同樣沒有上場，少了兩大主力的邁阿密國際上半場打完已以0：2落後。

替補的馬蒂內茲（Josef Martinez）於傷停補時接到法瑞亞斯（Facundo Farias）傳球，左腳射門替邁阿密國際踢進寶貴一球，只可惜這波進攻壓力來得太遲，力道也太小，終讓休士頓動力繼2018年後摘下隊史第2座美國公開盃冠軍。

比賽之前，邁阿密國際24日與奧蘭多城1：1踢平的比賽，梅西就沒有披掛上陣。

而梅西本月初完成阿根廷國家隊任務歸隊以來，健康狀況就一直很神祕。9月7日的世界盃南美區資格賽中，阿根廷雖以1：0力克厄瓜多，梅西卻在最後幾分鐘被換下場，更於5天後跳過對戰玻利維亞一役。

36歲的梅西16日接著以「肌肉疲勞」為由缺席對戰亞特蘭大聯隊的比賽，20日出戰多倫多時也只踢了37分鐘就退場，身體狀況引發關注。

梅西 休士頓 足球

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