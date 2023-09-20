綠茵瞭望／曼聯不敵海鷗 暴露經營失敗

曼聯戰績低迷，主教練藤哈格飽受球迷批評。（歐新社）

曼聯上周六在老特拉福德球場1：3不敵「海鷗」布萊頓，現場「紅魔」球迷噓聲四起，甚至有人提前離席。布萊頓的首發陣容身價僅1750萬英鎊，對上總價超過2億英鎊的曼聯，可謂是小蝦米 對上大鯨魚。不過，有錢不代表善於持家，布萊頓正是基於良好的球隊經營，擊敗管理混亂的曼聯。

曼聯是英超 ，乃至於全世界最大的球隊之一，年營收高達6.4億英鎊，今年夏天的重點引援前鋒霍伊倫（Rasmus Hojlund）、中場芒特（Mason Mount）、門將奧納納（Andre Onana），三人的轉會費就高達1.8億英鎊。

但在場上，曼聯球員各自為政，沒能形成體系。上賽季的頂梁柱卡塞米羅（Carlos Casemiro）顯得疲憊不堪；前鋒拉什福德（Marcus Rashford）的逼搶不積極；霍伊倫首秀表現出彩，但60分鐘就被換下，引來主場球迷陣陣噓聲。

球員狀態固然低迷，但主教練藤哈格（Erik ten Hag）的管理也難辭其咎，更衣室相繼傳出不和，甚至有球員直接砲轟主帥，顯示他這幾年的鐵腕作風已受到考驗。

相反地，目前排名英超第五的布萊頓顯得精神奕奕。長年都是中游球隊的「海鷗軍團」，上上賽季在前主帥波特 （Graham Potter）的帶領下拿到英超第九名，這已是隊史最佳成績；上賽季，隨著波特被切爾西挖走，大家原以為布萊頓恐俯衝降級區。沒想到德澤爾比（Roberto De Zerbi）接手後，布萊頓的傳控足球愈玩愈溜，取得英超第六名，首度殺進歐戰，登上歐聯盃的舞台。

核心球員被挖角，布萊頓不僅不怕，只要錢給夠，歡迎豪門通通都帶走。他們的經營策略就是「球星加工廠」，一邊高價賣掉主力，一邊運用大數據挑選有潛力的便宜球員，放到球隊成熟的戰術體系中，打出漂亮數據，吸引豪門再來買。

就像今年以1億英鎊賣出後腰凱塞多（Moises Caicedo）後，布萊頓依舊高進凱歌；但買家切爾西，卻苦於找不到他的使用說明書，目前僅有可憐的一勝，排名聯賽第14。

布萊頓現在最火紅的是日本球星三笘薰，他的過人犀利、傳球毒辣，五場比賽已貢獻1進球3助攻，未來很有機會進入豪門，一躍成為世界級球星。