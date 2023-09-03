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抗議強吻事件西國女足罷賽 西班牙總理：給世界上一課

中央社／馬德里2日電
西班牙足球協會主席盧比亞雷斯因為口對口親吻球星艾爾莫索，引發喧然大波，遭國際足球總會停職。（路透）
西班牙足球協會主席盧比亞雷斯因為口對口親吻球星艾爾莫索，引發喧然大波，遭國際足球總會停職。（路透）

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天指出，西國足協主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在世界盃冠軍賽後嘴對嘴強吻女球員一事，國腳們「給全世界上了一課」。

法新社報導，桑傑士表示，「我們國腳贏了兩次，第一次在球場，第二次則是給全世界上了一課，有關男女平等的一課」。

中場球員艾爾莫索（Jennifer Hermoso）上星期加入女子球員罷賽行動，並說她在女足世界盃決賽頒獎典禮上並未同意西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯嘴對嘴親吻她。

桑傑士今天在西班牙南部城市馬拉加（Malaga）發言時，向選手們的立場致敬。

上星期，西班牙女足球員工會Futpro發布聲明表示，艾爾莫索和其他80球員表示，如果西班牙足球協會「目前的領導階層維持不變」，她們將不會接受國家隊徵召。

46歲的盧比亞雷斯則不顧外界批評，拒絕辭職，掀起各界大規模指責。

本月1日，西班牙體育法院已同意調查盧比亞雷斯強吻事件。而醜聞纏身的盧比亞雷斯堅持將捍衛自己、「證明真相」。

與此同時，前國家隊隊長波奎特（Veronica Boquete）今天接受法新社電視台採訪時表示，這起醜聞是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

她表示，這起醜聞意味著「沒有攝影機、沒有其他人、不是世界盃決賽的時候，發生了很多其他的事情，把原本不該正常化、不該就這麼算了的事情，全都予以正常化且不再追究」。

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