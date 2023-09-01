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綠茵瞭望／轉會窗驚奇 雙後腰霸榜

易起民
賴斯加盟阿森納，成為今年夏季轉會窗標王。（路透）
賴斯加盟阿森納，成為今年夏季轉會窗標王。（路透）

歐洲主要聯賽夏季轉會窗9月1日關閉，今年的有兩大趨勢，首先是沙烏地阿拉伯聯賽大筆一揮，創下多筆鉅額交易；其次是中場球員，尤其是後腰成了當紅炸子雞，稱霸今夏轉會榜冠亞軍。

檢視今夏的轉會費排行榜，第一名是阿森納以1.166億歐元引進英格蘭國腳賴斯（Declan Rice），後腰位置大升級，硬度直接上了一個檔次。

幾場比賽下來，賴斯不僅在防守時下腳速度快、選位合理；進攻中也能透過積極跑動，提供隊友傳球點，控球時不輕易掉球，傳球也不錯。雖然調度能力欠佳，但整體來說是物有所值。

榜單第二名是切爾西以1.16億歐元引進厄瓜多後腰凱塞多（Moises Caicedo），繼恩佐（Enzo Fernandez）之後，連續兩個轉會窗以天價引進中場球員。

踢上英超才一年的凱塞多為什麼那麼值錢？原因在他技術好、意識好、敢拿球，可以先到後場接應門將，再頂著防守壓力帶球推進，一個人就能撐起後場的出球體系。

榜單前兩名都是後腰，這在幾年前是難以想像的。主要是因為現代後腰不像以前只要會搶球，作為防守後盾就好，而是在防守之餘，還要兼顧調度、出球、插上進攻、遠射等功能。有一個好的後腰，能夠保持陣容的攻守平衡，壓上進攻時更有安全感，所以幾乎是強隊的必備角色。

正因為後腰必須具備多功能，每一項都達到頂尖的球員可謂鳳毛麟角，價格也水漲船高。

榜單第三名是皇馬以1.03億歐元買下貝林厄姆（Jude Bellingham），這位20歲天才進攻中場，在前三場西甲比賽中，打進四顆進球、一次助攻，拿下西甲8月最佳球員。

皇馬在本澤馬（Karim Benzema）離開後，至今還沒有補進中鋒，加上開季傷病不斷，戰力大打折扣。幸好貝林厄姆挺身而出，以出色的表現助皇馬開季三連勝，穩住軍心。

榜單第四名是拜仁慕尼黑以1億歐元買下中鋒凱恩（Harry Kane），雖然在處女秀德國超級盃上，凱恩就輸掉來拜仁的首個奪冠機會，但在德甲的兩場比賽中，他已貢獻了三顆進球、一次助攻。

總之，凱恩在拜仁不愁沒冠軍可拿，拜仁有了凱恩進攻體系也更完整了，這筆交易可謂是雙贏。

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