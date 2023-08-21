女足世界盃／被說「踢球沒前途」西班牙隊長堅定追夢 打動媽媽

卡孟納幫助西班牙擊敗英格蘭奪下隊史首冠。（Getty Images）

快速插上，突入禁區，冷靜左腳抽射打入絕對死角。20日的女足世界盃 決賽，卡孟納（Olga Carmona）又一次決定了比賽。

打進全場唯一進球、盯防對手進攻核心、突入禁區製造點球……在雪梨澳洲 體育場，這位年僅23歲的西班牙女足場上隊長，幾乎無所不能。

滄海橫流，方顯英雄本色。15日的半決賽，也正是卡孟納在第89分鐘打出精采遠射，幫助西班牙隊「絕殺」瑞典隊。作為一名很少進球的左後衞，卡孟納在五天內打進了堪稱西班牙女足歷史上最重要的兩粒進球，帶領球隊首次登頂世界之巔。

卡孟納幫助西班牙擊敗英格蘭奪下隊史首冠。（Getty Images）

有誰能想到，她曾經是一個不被允許踢球的女孩。西班牙足球 ，差一點就要失去它的瑰寶。

2000年，卡孟納和雙胞胎弟弟出生在西班牙塞維利亞。在這個有著濃厚足球氛圍的城市，姊弟倆從小都對足球有著極大的熱情。然而對於這對雙胞胎，父母顯然有著不同的想法，他們把弟弟送去參加足球青訓，同時堅決反對姐姐踢球。

父母的理由很簡單也很有說服力——那個時候，女孩子踢球幾乎沒有什麼前途。即使是西班牙這樣的足球傳統強國，女足也長期不受重視。在2015年以前，西班牙隊從未參加過女足世界盃。

在母親的安排下，小卡孟納學了網球，學了游泳，後來又去學跳佛朗明哥舞。但這些她都不喜歡，她寧願坐在足球場邊，看弟弟踢球，想像著自己也能在場上奔跑。她單純地熱愛著足球場上的一切。

卡孟納幫助西班牙擊敗英格蘭奪下隊史首冠。（Getty Images）

終於，小卡孟納的堅持打動了母親，她回心轉意決定全力支持女兒踢球。系統性學習足球後，卡孟納的天賦很快展現，她在2017年進入塞維利亞女足一線隊。她個人的努力，恰好順應了時代的發展。近年來，西班牙大力推進女足職業化，西甲豪門皇家馬德里在2020年剛成立女足隊伍，就立即將她招至麾下。在皇馬，卡孟納穿上了7號球衣，逐漸進入頂級球員行列。

2021年，卡孟納首次進入西班牙隊。僅僅一年後，她就被任命為國家隊副隊長。由於隊長安德烈斯已經很少出場，卡孟納成為了在場上戴隊長袖標的人。去年9月，西班牙隊發生內訌，有15名球員因反對主教練比爾達宣佈退出國家隊。這個資歷尚淺的「00後」女孩，展現出了遠超年齡的成熟，承擔起團結球隊的重任。

「重要的不是隊長袖標，而是讓所有隊友知道，在困難的時候，我是值得她們依賴的人。我為自己能夠成為隊長而感到自豪。但不管我是不是隊長，我都會在球隊需要的時候站出來。」卡孟納說。

為了在世界盃上有更好的發揮，卡孟納的準備不止於球場，她從幾個月前就開始尋求運動心理學家的幫助。「整個心理諮詢過程從我為什麼選擇踢球開始，回顧了我是如何一步步走到今天。心理問題一直是我的一個弱點，通過諮詢，我學會了卸下來自外界的壓力，專注於足球本身。」卡孟納說。

卡孟納幫助西班牙擊敗英格蘭奪下隊史首冠。（Getty Images）

在世界盃賽場上，卡孟納彷彿又成為了當年那個站在場邊看球的小女孩，她享受著在足球場上的每一分鐘，她成為了西班牙的英雄。卡孟納透露，母親也來到了決賽現場。這該是多麼驕傲的母親，她當年的那個決定，改寫了西班牙足球的歷史。

當被問及想跟當年的自己說些什麼，卡孟納說：「如果你不敢做夢，那一切都不會發生。堅持做自己喜歡的事情，並在每天都拚盡全力。」