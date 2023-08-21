我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

塞納河大腸菌污染 巴黎奧運鐵人三項測試改兩項

中央社／巴黎20日即時報導
巴黎塞納河的大腸菌污染問題，奧運鐵人三項混合接力測試賽的游泳賽段被迫取消。（Getty Images）
巴黎塞納河的大腸菌污染問題，奧運鐵人三項混合接力測試賽的游泳賽段被迫取消。（Getty Images）

由於巴黎塞納河的大腸菌污染問題，奧運鐵人三項混合接力測試賽的游泳賽段今天被迫取消，這也進一步引發明年奧運期間，塞納河是否適宜作為比賽場所的質疑。

法新社報導，鐵人三項混合接力賽是第3個受水中大腸菌影響的奧運資格賽項目，但主辦單位堅稱塞納河（Seine River）明年適合舉辦體育比賽。

巴黎奧運會組織委員會和世界鐵人三項運動的監督機構表示，由於水質分析無法提供「必要保證」，鐵人三項賽改為僅有自由車和路跑的鐵人兩項賽。

昨天舉行的帕運鐵人三項測試賽也是以同樣方式處理，至於本月稍早的「公開水域游泳世界盃」（World Aquatics Open Water Swimming World Cup）巴黎站賽事，則是完全取消。

主辦單位在調查昨天大腸桿菌讀數升高的來源時，巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）強調，明年的運動盛會沒有替代的「B計畫」。

艾斯堂格說：「沒辦法改變賽事舉辦時間，鐵人三項和公開水域游泳賽明年將在塞納河舉行。」

「從一開始，我們就堅持相同計畫，在此非凡場地舉辦奧運與帕運鐵人三項比賽。大皇宮、榮軍院（Les Invalides）和亞歷山大三世橋（Alexandre III）之間的環境美麗，我相信大家一致支持這條賽道。」

導致事態至此的原因沒變：塞納河大腸桿菌濃度過高。

暴風雨帶來的巨大雨量導致污水下水道溢出的水流入河中，但官員堅稱這並非塞納河大腸桿菌濃度過高的原因。

巴黎負責運動、奧運的副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）向法新社表示：「正在進行調查以找出水質惡化的原因，但迄今尚未找到解釋。」

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）表示，「我們就差標準一點點」，「這非常令人鼓舞，你必須看到杯子是半滿而不是半空的。我再說一遍，我們會準備好」。

2000年雪梨奧運引入鐵人三項的賽事以來，鐵人三項從未在奧運上變成鐵人兩項。

巴黎奧運 世界盃

上一則

MLB／小睡見效 道奇隊貝茲雙重賽扮英雄

下一則

NBA／太陽新3巨頭 里拉德讚：怪物級別

延伸閱讀

巴黎鐵塔睡1夜 美國2醉男誤闖禁區將挨告

巴黎鐵塔睡1夜 美國2醉男誤闖禁區將挨告
NBA／迎來生涯第16季 快艇貝頓巴黎奧運結束後退休

NBA／迎來生涯第16季 快艇貝頓巴黎奧運結束後退休
為奧運犧牲巴黎靈魂？7.6萬人連署反對塞納河畔書攤搬遷

為奧運犧牲巴黎靈魂？7.6萬人連署反對塞納河畔書攤搬遷
奧運讓塞納河畔書攤被迫遷離 數萬人連署守護巴黎靈魂

奧運讓塞納河畔書攤被迫遷離 數萬人連署守護巴黎靈魂

熱門新聞

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

2023-08-19 02:40
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11
歐尼爾。（路透）

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億元合約

2023-08-17 18:45
澳洲女足隊綽號「瑪蒂達」(Matildas)，是女足世界盃期間澳洲隨處可見的加油標語。(歐新社)

女足世界盃／讓足球從冷門變全民話題 誰是「瑪蒂達」？

2023-08-14 07:47
圖為英格蘭隊15日在練球。（Getty Images）

女足世界盃／冠軍賽前瞻 足球會「回家」嗎？

2023-08-19 20:57

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥