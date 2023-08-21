塞納河大腸菌污染 巴黎奧運鐵人三項測試改兩項

巴黎塞納河的大腸菌污染問題，奧運鐵人三項混合接力測試賽的游泳賽段被迫取消。（Getty Images）

由於巴黎塞納河的大腸菌污染問題，奧運鐵人三項混合接力測試賽的游泳賽段今天被迫取消，這也進一步引發明年奧運期間，塞納河是否適宜作為比賽場所的質疑。

法新社報導，鐵人三項混合接力賽是第3個受水中大腸菌影響的奧運資格賽項目，但主辦單位堅稱塞納河（Seine River）明年適合舉辦體育比賽。

巴黎奧運 會組織委員會和世界鐵人三項運動的監督機構表示，由於水質分析無法提供「必要保證」，鐵人三項賽改為僅有自由車和路跑的鐵人兩項賽。

昨天舉行的帕運鐵人三項測試賽也是以同樣方式處理，至於本月稍早的「公開水域游泳世界盃 」（World Aquatics Open Water Swimming World Cup）巴黎站賽事，則是完全取消。

主辦單位在調查昨天大腸桿菌讀數升高的來源時，巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）強調，明年的運動盛會沒有替代的「B計畫」。

艾斯堂格說：「沒辦法改變賽事舉辦時間，鐵人三項和公開水域游泳賽明年將在塞納河舉行。」

「從一開始，我們就堅持相同計畫，在此非凡場地舉辦奧運與帕運鐵人三項比賽。大皇宮、榮軍院（Les Invalides）和亞歷山大三世橋（Alexandre III）之間的環境美麗，我相信大家一致支持這條賽道。」

導致事態至此的原因沒變：塞納河大腸桿菌濃度過高。

暴風雨帶來的巨大雨量導致污水下水道溢出的水流入河中，但官員堅稱這並非塞納河大腸桿菌濃度過高的原因。

巴黎負責運動、奧運的副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）向法新社表示：「正在進行調查以找出水質惡化的原因，但迄今尚未找到解釋。」

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）表示，「我們就差標準一點點」，「這非常令人鼓舞，你必須看到杯子是半滿而不是半空的。我再說一遍，我們會準備好」。

2000年雪梨奧運引入鐵人三項的賽事以來，鐵人三項從未在奧運上變成鐵人兩項。