女足世界盃／西班牙1：0擊退英格蘭 首度奪后冠 舉國歡騰

西班牙隊20日抱回女足世界盃首冠。（美聯社）

世界盃 女子足球 賽冠軍戰20日登場，由同樣是首度挺進決賽的西班牙與英格蘭對決，西班牙隊長後衛卡孟納（Olga Carmona）上半場率先破門建功，此後雙方都無建樹，最終西班牙就以1：比0氣走英格蘭，締造歷史成為世界女足新科霸主。

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英格蘭和西班牙女足隊分別排名世界第4和第6，兩隊都是首次挺進世界盃決賽，上次遭遇是在去年夏天的歐洲國家盃（EuropeanChampionship）8強賽，當時英格蘭在延長賽以2：比1獲勝晉級4強，最終贏得冠軍。

此役西班牙自始即掌握控球優勢，雙方僵持到第29分鐘時，英格蘭在中場失球，西班牙發動快攻，卡孟納（Olga Carmona）率先攻門破網，助球隊搶得領先優勢。

終場前20分鐘，英格蘭球員華爾希（Keira Walsh）被判手球犯規，西班牙獲判罰球，大有機會拉開比數，但負責操刀的艾爾莫索（Jennifer Hermoso）射出的球勁道不足，讓英格蘭門將厄普斯（Mary Earps）輕鬆救下。

後來雙方雖都不乏攻勢，但始終欠缺臨門一腳，西班牙以1：0領先到終場，捧回冠軍金盃。

西班牙這屆世界盃共攻進19球，火力傲視各隊，控球率更高於大多數對手，依仗卓越的傳控球一路擊敗強敵。這由此役數據徹底顯現，西班牙全場射門13次，射正5次，優於英格蘭的射門8次和射正3次；西班牙的控球率達到58%，勝過英格蘭的42%。

西班牙在賽前就是獲看好的爭冠勁旅，雖然在小組賽意外以0：4慘敗給日本，但進入淘汰賽後連過瑞士、荷蘭和瑞典 幾關，搶到爭冠機會，憑藉優秀傳球技巧和攻門火力，終於首度登上冠軍寶座。

西班牙首度贏得女足世界盃冠軍後，舉國歡騰，許多興奮的民眾在街頭揮舞國旗，開心歡呼。王室也發文慶賀。

路透報導，這場比賽終場哨聲響起後，許多球迷聚集在首都馬德里的馬德里自治區體育中心（WiZink Center），興奮地蹦蹦跳跳，揮舞國旗並高聲合唱。

西班牙王后雷蒂西亞（Queen Letizia）親赴雪梨觀戰，為西班牙隊加油。賽後頒獎前，她擁抱每位球員致意。

西班牙王室也很快在社群平台X貼文祝賀女足國家隊說：「妳們是世界最棒的足球員，這締造了歷史。」

西班牙後衛卡孟納率先攻門破網。（歐新社）

獲勝功臣卡孟納獲推崇是國家英雄，她則讚揚西班牙隊是「所向無敵」的勁旅。她在賽後告訴西班牙電視台：「這確實是場硬仗，我們知道會很艱難，英格蘭是支很棒的球隊，但我想我們掌控了這場比賽。」

西班牙隊教頭比爾達（Jorge Vilda）則表示，他深以自己的球隊為榮。比爾達在這屆世界盃前和比賽期間遭到嚴厲批評，因為他和一些球員關係緊張，有些球員退出國家隊，以示對教練和西班牙足球協會不滿。