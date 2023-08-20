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女足世界盃／瑞典2球擊敗澳洲 連2屆奪下季軍

體育新聞組／綜合報導
瑞典擊敗地主隊澳洲，連續兩屆奪下世足季軍。（路透）
瑞典擊敗地主隊澳洲，連續兩屆奪下世足季軍。（路透）

瑞典19日在女足世界盃季軍賽迎戰地主隊澳洲，分別在上下半場攻進1球，終場以2：0擊敗對手，連續兩屆奪下世足季軍，且是隊史第4座季軍獎盃。

瑞典名列世界第3，球風注重身體對抗和利用死球機會，在近4屆世界盃有3次踢進4強，是4強中排名最高的隊伍，澳洲則排名第10。

比賽中，瑞典上半場第30分就靠著羅爾芙（Fridolina Rolfo）12碼罰球命中，以1：0領先澳洲。

到了下半場第62分鐘，瑞典又靠著隊長阿斯拉妮（Kosovare Asllani）在禁區外起腳射門破網，再奪1分擴大領先，終場以2：0擊敗澳洲。

瑞典贏球後拿下隊史第4座世界盃女足季軍盃。澳洲雖然吞下敗戰，但已寫下隊史在世足的最佳成績，因為澳洲此前從未踢進4強。

瑞典總教練說，得知獲勝時有如釋重負的感覺，「這是一場極為重要的比賽，最後10分鐘非常艱辛」，「因此，當終場哨聲響起、我們獲勝時，有一種如釋重負的感覺，這是一種美妙的感覺。能夠贏得如此重大的比賽，真是太棒了，這場比賽在瑞典受到相當大的關注」。

另一方面，地主隊首度踢進世界盃4強，總教練說，這是澳洲女足的「十字路口時刻」。由於這是澳洲女足歷來最佳世界盃表現，不僅受到全國人民關注，還收穫一大批新球迷，因此打鐵要趁熱，現在是澳洲女足把握這股熱潮的良機，否則這屆世界盃的功績就會付諸東流。

澳洲 瑞典 世界盃

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