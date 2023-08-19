足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

阿根廷超級球星梅西 （Lionel Messi）轉戰美國，加盟邁阿密國際（Inter Miami）球團，帶領上季墊底的他們，一路過關斬將闖入聯盟盃（Leages Cup）冠軍戰。雖然人已在美國踢球，但先前潛在買家之一的沙烏地阿拉伯 公共投資 基金（PIF），至今依然沒有放棄任何希望，引述當地媒體報導，傳出旗下擁有希拉爾（Al Hilal）等眾多球隊的他們，再次向邁阿密球團提出，租借梅西一年的建議，借重他和前隊友內馬爾（Neymar）的魅力，提高沙烏地阿拉伯超級聯賽的關注程度。

"El recibimiento fue algo impresionante."



Leo Messi talks about the city and the fans and how he felt welcomed. pic.twitter.com/fm51PbEQw7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023

曝光此傳聞的沙國媒體AlBilad，文字描述非常曖昧，只提到公共投資基金向邁阿密國際，表達出極為強烈的意願，希望能以租借方式，讓梅西來到沙烏地阿拉伯踢球一年，最快這幾天就會有回應或下文。

沙烏地阿拉伯公共投資基金來頭可不小，它不僅是沙國主權財富基金，總估值超過6200億美元，旗下擁有英超紐卡索聯（Newcastle United），更是沙烏地超級聯賽4大豪門球隊：希拉爾、艾納斯（Al Nassr）、伊蒂哈德（Al Ittihad）和阿爾阿里（Al Ahli）的共同老闆。

梅西17日出席在美職聯首次記者會，說自己跟家人在邁阿密生活很開心，被問到歐美聯賽比較時，他認為雖然美國職業足球強度，目前還不及歐洲五大聯賽，但在梅西個人看來，有愈來愈好的趨勢和變化，未來也將有愈發激烈的競爭，加上2024美洲盃和2026世界盃加持，勢必能讓美國職業足球更上層樓，拉近與歐洲大型聯賽的差距。

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