足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

阿根廷超級球星梅西 (Lionel Messi)轉戰美國,加盟邁阿密國際(Inter Miami)球團,帶領上季墊底的他們,一路過關斬將闖入聯盟盃(Leages Cup)冠軍戰。雖然人已在美國踢球,但先前潛在買家之一的沙烏地阿拉伯 公共投資 基金(PIF),至今依然沒有放棄任何希望,引述當地媒體報導,傳出旗下擁有希拉爾(Al Hilal)等眾多球隊的他們,再次向邁阿密球團提出,租借梅西一年的建議,借重他和前隊友內馬爾(Neymar)的魅力,提高沙烏地阿拉伯超級聯賽的關注程度。

