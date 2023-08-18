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女足世界盃／英格蘭太暖心 贏球不忘安慰對手

體育新聞組／綜合報導
英格蘭擊敗地主隊澳洲，但在終場哨聲響起後，英格蘭的華爾希（左）安慰了澳洲隊的柯爾（右）。（路透）
英格蘭擊敗地主隊澳洲，但在終場哨聲響起後，英格蘭的華爾希（左）安慰了澳洲隊的柯爾（右）。（路透）

除非在20日登場的女子世界盃足球賽決賽出現不尋常的衝突或一連串紅牌，否則對陣雙方球員在比賽結束後互相安慰的場景，將會成為本屆女足世界盃最深入人心的畫面之一。

中央社引述法新社報導，將在雪梨與西班牙爭冠的英格蘭往往會在終場哨聲響起後，快速走近情緒低落的對手，送上溫暖的擁抱和慰問的話語。

曾奪下歐洲女足賽事冠軍的英格蘭16日在雪梨7萬5000名觀眾面前，於4強賽以3：1擊敗地主隊澳洲，力挫澳洲及澳洲隊長柯爾（Sam Kerr）。

但在終場哨聲響起後，被稱為母獅（Lionesses）的英格蘭隊球員和工作人員安慰了情緒激動的柯爾。柯爾效力於英國切爾西女足（Chelsea），是最受尊敬的前鋒之一。

英格蘭在16強賽對決奈及利亞，在PK大戰以4：2擊退奈及利亞後，英格蘭球員衝上前安慰奈及利亞守門員納多齊（Chiamaka Nnadozie）的影像在網路上廣為流傳。

英格蘭中場球員華爾希（Keira Walsh）表示，這不是球員們有意為之。這是由教練韋吉曼（Sarina Wiegman）確立的理念，即在獲勝時仍保持謙遜和尊重對手。

華爾希表示：「我們都知道在世界盃被淘汰的感覺，這是世界上最糟糕的感覺之一。」

華爾希說：「當你看到其他球員非常沮喪時，我認為過去看看他們是否還好，就是人類的自然反應。我想大多數人在那種情況下都會這樣做。」

澳洲 世界盃 足球

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