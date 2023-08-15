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女足世界盃／英格蘭vs.澳洲 讓足球回家還是冠軍留在家

新華社／雪梨15日電
英格蘭女足15日訓練畫面。(路透)
英格蘭女足15日訓練畫面。(路透)

女足世界盃美東時間16日早上六點將上演四強賽英格蘭vs澳洲，兩支從未晉級過世界盃決賽的球隊將展開廝殺。面對渴望在家門口創造歷史的東道主澳洲隊，期待「讓足球回家」的英格蘭隊迎來了真正的考驗。

從本屆世界盃四強的賽程看，瑞典隊與衞冕冠軍美國隊鏖戰至PK大戰、西班牙隊先後面對日本隊與荷蘭隊、澳洲隊更是在上一場經歷與法國隊互射10輪PK的洗禮。相比之下，英格蘭隊的賽程最為輕鬆，前5個對手的世界排名都在10名開外。雖然連續第三屆女足世界盃進入四強，但是除了與中國隊的比賽，歐洲冠軍英格蘭隊的表現並不令人十分信服。

兩場淘汰賽，英格蘭隊都是以驚險的方式拿下對手。16強賽面對奈及利亞隊，英格蘭隊一度被壓制，最終憑藉PK大戰涉險過關；八強戰對陣哥倫比亞隊，英格蘭隊又是在落後的情況下艱難完成逆轉。世界排名第10、眼下氣勢正盛的澳洲隊，不會給歐洲冠軍如此多的犯錯空間。

澳洲女足15日訓練畫面。(路透)
澳洲女足15日訓練畫面。(路透)

除了坐擁主場優勢外，澳洲隊在技戰術層面最大的利好，是當家球星克爾在傷癒後的出場時間逐步增加。大戰在即，克爾或將首發出戰。相反，克爾在女足英超切爾西俱樂部的隊友、英格蘭隊大將勞倫·詹姆斯仍未結束停賽，主教練威格曼有可能還會沿用3412陣型，讓上一場頂替詹姆斯的圖恩繼續首發。

心理層面上，澳洲隊在今年4月的一場熱身賽中以2：0擊敗過英格蘭隊，這也是威格曼執教英格蘭隊以來唯一的敗仗。在8強賽結束後的記者會上，這位荷蘭籍主帥曾開玩笑地說，半決賽的重要性不言而喻，自己會上個「速成班」，趕緊補課，與助手和隊員們商討對付澳洲隊的辦法。

雙方的老熟人不只是克爾和詹姆斯。本場比賽的一大看點，在於多位俱樂部隊友之間的針鋒相對。作為目前全球最火的女足聯賽，英超成為了眾多球員理想的舞台，在澳洲隊陣中，就有超過三分之一的球員在英超效力。比如澳洲隊前鋒福勒，就將與同在曼城女足效力的格林伍德、亨普兵戎相見，英格蘭隊剛剛轉會阿森納女足的拉索，也將與卡特利、福爾德短兵相接。在英超賽場，她們是無話不談的姐妹，但轉戰世界盃，她們只能各為其主。

16日的半決賽過後，誰將再進一步，為隊史首座世界盃冠軍獎盃作最後一搏？

澳洲 世界盃 英超

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