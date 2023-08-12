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足球／英格蘭隊長凱恩轉會拜仁 周薪50萬美元

新華社／柏林12日電
凱恩轉戰德甲。（取材自凱恩推特）
凱恩轉戰德甲。（取材自凱恩推特）

德甲拜仁慕尼黑俱樂部12日公告稱，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）已從英超熱刺轉會至拜仁，拜仁與凱恩的合同有效期至2027年6月30日，凱恩將身披9號戰袍。

凱恩與拜仁簽下四年合約，周薪超過40萬英鎊（約50萬美元）的頂薪。

拜仁俱樂部主席海納對凱恩的到來表示歡迎：「對這位頂級球員的到來，我們感到非常欣喜。促成這次轉會需要堅韌的毅力、持久的耐心和不懈的努力，感謝俱樂部所有參與了這次轉會溝通協商的同仁。凱恩不僅會讓拜仁更強大，對德甲來說也是巨大的資產。」

拜仁董事會主席德雷森說：「凱恩轉會是漫長的過程，現在我們非常高興看到他可以穿上拜仁球衣。凱恩一直以來是拜仁夢寐以求的球員。無論在競技上還是性格上，他都非常適合這支球隊。從拜仁隊史取得的偉大成就來看，世界頂級中鋒歷來都扮演了重要角色。我們相信凱恩可以延續拜仁成功的故事。球迷可以對我們這個時代最好的前鋒充滿期待。」

凱恩發表聲明說：「來到拜仁感覺很棒，非常開心。拜仁是全世界最了不起的俱樂部之一，是充滿勝利精神意志的球隊。我一直在說，希望在自己的職業生涯中，在最頂級的競技中證明自己。」

現年30歲的凱恩2010年與熱刺簽下第一份職業合同，為熱刺出場435場比賽，打入280球，在2015-2016、2016-2017和2020-2021賽季三次榮膺英超最佳射手。此外，他為英格蘭隊效力84場比賽，打入58球，是英格蘭隊歷史最佳射手。2018年世界盃上，他打入6球，獲得賽會金靴獎。

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