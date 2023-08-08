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女足世界盃／哥倫比亞vs.牙買加 黑馬相遇 賭盤難押

中新社／北京7日電
圖為牙買加隊日前淘汰巴西，球員賽後慶祝。（新華社）
圖為牙買加隊日前淘汰巴西，球員賽後慶祝。（新華社）

女足世界盃美東時間8日早上4點，將進行16強賽的哥倫比亞隊與牙買加隊之戰，H組的兩匹黑馬相遇，勝負難料。

哥倫比亞是H組第一，這一位置曾被世界排名第二的德國「預訂」；牙買加是F組第二，這一位置同樣曾在世界排名第八的巴西「名下」。如今，這兩支世界女足的傳統勁旅均已止步小組賽，恰是因為哥倫比亞和牙買加的「攪局」。 

世界排名第25位的哥倫比亞是第三次參加世界盃，最好成績是打進16強；世界排名第43位的牙買加是第二次參加世界盃。4年前，她們的首次世界盃之旅以小組賽3戰全負、進1球失12球而告終。

就是這兩支在賽前不被重視的球隊，在小組賽中攪動風雲。

圖為哥倫比亞日前與南韓隊比賽，哥倫比亞終場2比0戰勝南韓。（新華社）
圖為哥倫比亞日前與南韓隊比賽，哥倫比亞終場2比0戰勝南韓。（新華社）

在H組，哥倫比亞幾乎成為「上帝之手」，操控著該組的晉級形勢。首戰哥倫比亞以2：0完勝世界排名在其之前的南韓隊（第17位），次役以2：1爆冷戰勝德國。小組賽最後一戰，在確保本隊出線無虞之際，哥倫比亞以0：1負於摩洛哥，兩隊聯手擠掉德國，雙雙晉級16強。

和哥倫比亞的「張揚」相反，F組的牙買加踏實「低調」。但正是在面對奪冠熱門法國和巴西時的兩場看似不起眼的0：0，助牙買加隊取代巴西隊，以小組第二的身分出線。

從小組賽的表現來看，哥倫比亞隊不僅沿襲南美球隊的細膩技術，且具有極強的戰鬥力，其整體實力在牙買加隊之上。此役無論哪一支球隊晉級8強，都將創造該隊的歷史。

世界盃 德國 巴西

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