女足世界盃／美國VS.瑞典「夢之隊」上次東京奧運爆冷慘輸

圖為美國隊球員摩根（左）與隊友羅德曼在比賽中交流。(新華社)

女足世界盃 美東時間6日早上5點將迎來一場焦點之戰：世界第一美國隊將迎戰世界第三瑞典 隊，兩支奪冠熱門球隊注定有一支將提前出局。

「無冕之王」挑戰世界霸主，這是一場世界女足頂級水平的較量。因美國隊在小組賽中的「慢熱」，這場巔峰對決提前出現在1/8決賽中。

作為國際足壇的女足「夢之隊」，世界排名第一的美國隊在此前8屆女足世界盃賽中全部獲得獎牌，並4次奪冠，同時還4次獲得奧運金牌。但在本屆世界盃小組賽中，美國隊的表現卻令人失望，她們除了首戰以3：0戰勝世界盃新軍越南隊外，另兩場都以平局告終。

圖為瑞典隊日前在與阿根廷的比賽中慶祝進球。(新華社)

如果說美國隊與上屆世界盃亞軍荷蘭隊打平情有可原的話，那麼被該組另一支世界盃新軍葡萄牙隊逼平，恐怕就是美國隊自身出了問題。美國隊也因1勝2平的成績屈居荷蘭隊之後列小組第二，直接導致了這場巔峰對決的提前上演。

世界排名第三的瑞典隊雖然從未拿過世界冠軍，但她們4次獲得世界盃獎牌，並在近兩屆奧運上均獲亞軍，是名副其實的「無冕之王」。

在本屆世界盃小組賽中，瑞典隊的表現相當搶眼，她們以三連勝、小組頭名的身分晉級。其中在與義大利隊的比賽中打進5球，將一場原本是歐洲勁旅的強強對話，演繹成了強者對弱者的碾壓。

在美瑞兩隊以往的交鋒中，美國隊占據上風。但雙方最近一次在世界大賽中相遇，是在東京奧運 小組賽上，當時瑞典隊以3：0完勝美國隊。

瑞典女足有著北歐球隊令人艶羨的身體條件和衝擊能力，美國隊的技戰術水平和球員個人能力更加突出，兩隊誰輸誰贏都在情理之中。但這場比賽的任何結果都會帶來一個遺憾的結局：在這兩支奪冠熱門球隊中，注定有一支要在這場比賽後告別本屆世界盃。