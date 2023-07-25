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女足世界盃／菲律賓1比0爆冷氣走紐西蘭 奪隊史首勝

中央社／威靈頓25日綜合外電報導
菲律賓前鋒勃登(前)進球。 （美聯社）
菲律賓前鋒勃登(前)進球。 （美聯社）

首次闖入女子世界盃會內賽的菲律賓今天以1比0爆冷擊敗東道主之一的紐西蘭，靠著前鋒勃登上半場一記頭錘進球建功，讓這支不被看好的隊伍，拿下世界盃隊史首勝。

法新社報導，紐西蘭下半場製造了一連串的機會，包括一記無效進球，但在威靈頓球場3萬2357名地主球迷面前，菲律賓防守得當，取得難忘的勝利。

這是菲律賓在世界盃足球賽的首勝，無論是男足或女足皆然。

紐西蘭在A組小組賽最後一戰將於30日對上瑞士，同日，菲律賓將迎戰挪威。

紐西蘭國家隊開幕戰曾以1比0擊退挪威，全球沈醉在拿下隊史世界盃首勝的歡樂氣氛中；菲律賓教頭斯塔西奇（Alen Stajcic）則在迎戰前夕，矢言要讓紐西蘭的勝利派對結束。

菲律賓小組賽首戰則遭瑞士以2比0痛宰，但這支賽前未被看好的隊伍，在今天上半場開踢24分鐘後，進了唯一的一球，震驚了主場球迷。

在紐西蘭未擋下一記自由球後，菲律賓前鋒勃登（Sarina Bolden）一躍繞過防守，頭錘把球射向紐西蘭守門員埃森（Victoria Esson），埃森只能眼睜睜看著球破網而入。

相較於首戰吞敗，菲律賓今天展現了球技。菲律賓世界排名第46，比紐西蘭落後20名。

反觀，紐西蘭隊未能展現首戰擊敗強隊挪威、終止連續15敗紀錄的自信。

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