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女足世界盃開踢 美國挑戰3連霸

體育新聞組／綜合報導

澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女足世界盃，20日揭開序幕，首戰由紐西蘭迎戰挪威，紐西蘭將力拚旗開得勝，而美國也將在本屆賽事挑戰史無前例的3連霸。

2023年女足世界盃由澳洲和紐西蘭共同取得主辦權，首度在南半球舉行，且今年參賽隊伍從以往24隊擴增至32隊，分成8組進行單循環賽，取分組前2晉級16強。

紐西蘭1991年曾參與首屆世界盃，在本屆之前已擁有過5屆世界盃經驗，但至今1勝難求，ESPN報導，紐西蘭成為唯一一支在世界盃參加10場以上賽事，卻還未曾嚐過勝利滋味的球隊（戰績0勝3和12敗）。

紐西蘭今年身為東道主，與挪威、菲律賓、瑞士同在A組，由紐西蘭對戰挪威一役打頭陣，紐西蘭能否發揮地主優勢、旗開得勝，順利收下隊史首勝，將備受矚目。

另一個主辦國澳洲被分在B組，同組對手則有愛爾蘭、奈及利亞、加拿大，澳洲首戰對手為愛爾蘭。

澳洲連續4屆賽事都從小組賽出線，這次將挑戰繼1999年美國後，史上第2支以主辦國身分贏得冠軍的隊伍。

除了主辦國外，衛冕軍美國隊表現也值得關注，美國隊在前8屆賽事中4度高舉金盃，也是手握最多冠的球隊，今年依舊是奪冠大熱門。

過去德國曾在2003、2007年奪冠，但都未能連3屆稱霸世界盃，美國今年將力拚成為女足世界盃首支3連霸的隊伍。

其他分組名單包括C組西班牙、哥斯大黎加、尚比亞、日本。D組英格蘭、丹麥、中國、海地。E組美國、越南、荷蘭、葡萄牙。F組法國、牙買加、巴西、巴拿馬。G組瑞典、南非、義大利、阿根廷。H組德國、摩洛哥、哥倫比亞、南韓。

世界盃 澳洲 德國

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