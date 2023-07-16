我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

羽球／不敵頭號種子 台將林俊易美國公開賽止步4強

記者曾思儒／綜合報導
林俊易。（本報資料照片）
林俊易。（本報資料照片）

台灣羽球好手「左手重砲」林俊易，挑戰美國公開賽第二冠失利，周六面對列頭號種子的泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）連輸兩局，止步四強，也錯失挑戰本季第二冠機會。

美國公開賽屬超級300系列賽，林俊易2019年以19歲之齡從會外賽一路打到冠軍，寫下黑馬驚奇；今年他世界排名已提升到第27名，直接列會內第4種子。

一路闖關的林俊易，今天4強和世界排名第4的泰國「一哥」昆拉武特2度對決，首局前半段還能咬住比分，但10：11後被昆拉武特連拿3分拉開差距，讓林俊易14：21讓出首局。

第二局林俊易同樣是前半段緊追昆拉武特，但12：13時被對手直接打出6：0猛攻鎖定勝利，最終林俊易就以17：21讓出勝利，止步4強。

林俊易今年超級500系列的馬來西亞公開賽也曾打進4強，超級300系列的泰國公開賽更高捧金盃，美國止步4強仍是台將單打最佳成績。接續林俊易將出征成都世大運，期待打回佳績。

美國公開賽男單4強就是前4種子會師，另場4強賽由印度新星拉克西亞（Lakshya Sen）碰中國李詩灃，列第2種子的李詩灃以21：17、22：24、21：17奪勝，決賽將上演前2種子對決。

女單決賽就小爆冷門，世界排名36的中國高昉潔，3局力退列頭號種子、世界排名第7的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），以非種子身分闖進決賽，最終戰將對決另名泰將蘇妮妲（Supanida Katethong）。

泰國 羽球 印度

上一則

NBA／快艇仍試圖追逐哈登 無暇顧及喬治提前續約問題

下一則

場邊人語／梅西抵達 續寫偉大

延伸閱讀

泰國比歐美便宜、有英文夏令營 中國孩童暑期遊學熱門地

泰國比歐美便宜、有英文夏令營 中國孩童暑期遊學熱門地
加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才
賴清德8月過境美國 綠委：美方大幅提升接待規格

賴清德8月過境美國 綠委：美方大幅提升接待規格
美將派F-16戰機至荷莫茲海峽 防船隻遭伊朗扣押

美將派F-16戰機至荷莫茲海峽 防船隻遭伊朗扣押

熱門新聞

拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
柯瑞（右）、安戴托昆波（左）是聯盟少數未轉隊的球隊一哥。（美聯社）

NBA／他和柯瑞是最後2名忠誠巨星 字母哥按讚轉發貼文

2023-07-14 08:56
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA／波波維奇拿下馬刺肥約 詹姆斯：下次晚餐你請

2023-07-10 08:57
溫班亞瑪在夏季聯賽第二戰有所反彈，攻下27分。(美聯社)

NBA／賈霸傳授頂尖長人之道 提醒溫班亞瑪：記得理財

2023-07-10 20:38

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴