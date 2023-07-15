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羽球／林俊易勇闖美國公開賽4強 拚第2冠差2勝

中央社／台北15日電
台灣羽球選手林俊易。（本報資料照片）
台灣羽球選手林俊易。（本報資料照片）

台灣「左手重砲」林俊易今天在美國羽球公開賽男單8強賽以21比11、21比13淘汰日本選手高橋洸士，闖進4強，連續3輪1局未失，距離個人賽史第2冠只差2勝。

林俊易生涯首座世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽冠軍就是在2019年美國公開賽所拿下，但這項賽事過去3年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年恢復舉行，林俊易這次重返美國公開賽，將尋求衛冕。

林俊易目前世界排名第27，在台將中僅次於周天成，這次在美國公開賽為第4種子，前2輪都以直落2過關，今天碰上排名第85日本選手高橋洸士。

林俊易開賽就發動7比1猛攻，以21比11收下首局，雙方在次局前段上演拉鋸戰，林俊易在10比10平手時，以8比1攻勢擺脫對手糾纏，以21比13贏得勝利。

林俊易4強賽對手是22歲的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），而昆拉武特曾是3屆世青冠軍得主，去年曾拿下世界錦標賽亞軍，今年更在印度、泰國公開賽包攬雙冠，目前世界排名高居第4。

除了林俊易勇闖4強外，女雙許雅晴與林琬清也躋身4強行列，2組晉級的男雙組合李芳任與李芳至、蘇力瑋與林煜傑，將在4強賽廝殺，而混雙組合葉宏蔚與李佳馨、楊博軒與胡綾芳，同樣將在4強賽上演內戰。

羽球 泰國 日本

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