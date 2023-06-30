綠茵瞭望／姆巴佩去皇馬？別霧裡看花

姆巴佩何去何從，再度掀起話題。（路透資料照片）

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）轉會皇馬的新聞，再度成為今年夏天的肥皂劇，各種消息層出不窮、說法互相矛盾，讓人感到霧裡看花。其實，這筆交易還在發展中，能不能成還很難說，但要看懂箇中奧妙也沒那麼困難，只要掌握姆巴佩、大巴黎、皇馬三個陣營，各自的動力與阻礙就好。

一、姆巴佩

動力：三個陣營中，姆巴佩握有主動權。在去年被大巴黎用天價續約後，姆巴佩過得並不開心，在隊上與梅西 （Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）有矛盾，對球隊戰術、隊友配置的不滿，都讓他想離開巴黎。

此外，哈蘭德（Erling Haaland）打破英超進球紀錄，更帶領曼城拿下歐冠，讓原本在新世代球星中居於領先的姆巴佩倍感威脅。如果不能帶巴黎拿下歐冠，很可能哈蘭德會比自己先奪金球獎 。所以，無論從戰績、曝光度、金錢的角度來看，加入皇馬是他最好的選擇。

阻礙：他稅前7200萬歐元的年薪，及上億歐元的獎金，還有超過2億歐元的轉會費，都使得引進他的成本太過高昂，即使皇馬也很難吃得消。所以，與巴黎續約，所有的錢拿好拿滿也是一種選擇。

二、大巴黎

動力：姆巴佩要走，為避免投資 化為一場空，最好找個冤大頭把姆巴佩高價賣了，收回一點成本。

阻礙：但巴黎對皇馬心中是有情緒的，所以一開始擺明，除了皇馬誰都可以談；是等到沒有人出價，才不得已跟皇馬談判。而且，巴黎開價2.5歐元高得離譜，與皇馬的心理價位差距不少。是談判技巧？還是寧可讓姆巴佩明年免費走人，也不想便宜仇人？這是當前的看點。

三、皇馬

動力：皇馬主席佛羅倫蒂諾（Florentino Perez）對姆巴佩心儀已久，雖然去年被擺了一道，但仍然情有獨鍾就是要簽下他。而且，在本澤馬（Karim Benzema）離開後，皇馬前場確實需要一個新王牌，而姆巴佩能力最強、招牌最亮，就成了最好的人選。

阻礙：姆巴佩天價的薪資將是沉重的負擔，但皇馬財政健康，老將離開、新球場的創收，都將帶來可觀的薪資空間，所以不是問題。主要的困難點還是在巴黎的開價，對一個合約僅剩一年的球員來說實在高得離譜，或許等姆巴佩明年成為自由球員再簽下他，更加合理。