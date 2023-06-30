我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

綠茵瞭望／姆巴佩去皇馬？別霧裡看花

易起民
姆巴佩何去何從，再度掀起話題。（路透資料照片）
姆巴佩何去何從，再度掀起話題。（路透資料照片）

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）轉會皇馬的新聞，再度成為今年夏天的肥皂劇，各種消息層出不窮、說法互相矛盾，讓人感到霧裡看花。其實，這筆交易還在發展中，能不能成還很難說，但要看懂箇中奧妙也沒那麼困難，只要掌握姆巴佩、大巴黎、皇馬三個陣營，各自的動力與阻礙就好。

一、姆巴佩

動力：三個陣營中，姆巴佩握有主動權。在去年被大巴黎用天價續約後，姆巴佩過得並不開心，在隊上與梅西（Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）有矛盾，對球隊戰術、隊友配置的不滿，都讓他想離開巴黎。

此外，哈蘭德（Erling Haaland）打破英超進球紀錄，更帶領曼城拿下歐冠，讓原本在新世代球星中居於領先的姆巴佩倍感威脅。如果不能帶巴黎拿下歐冠，很可能哈蘭德會比自己先奪金球獎。所以，無論從戰績、曝光度、金錢的角度來看，加入皇馬是他最好的選擇。

阻礙：他稅前7200萬歐元的年薪，及上億歐元的獎金，還有超過2億歐元的轉會費，都使得引進他的成本太過高昂，即使皇馬也很難吃得消。所以，與巴黎續約，所有的錢拿好拿滿也是一種選擇。

二、大巴黎

動力：姆巴佩要走，為避免投資化為一場空，最好找個冤大頭把姆巴佩高價賣了，收回一點成本。

阻礙：但巴黎對皇馬心中是有情緒的，所以一開始擺明，除了皇馬誰都可以談；是等到沒有人出價，才不得已跟皇馬談判。而且，巴黎開價2.5歐元高得離譜，與皇馬的心理價位差距不少。是談判技巧？還是寧可讓姆巴佩明年免費走人，也不想便宜仇人？這是當前的看點。

三、皇馬

動力：皇馬主席佛羅倫蒂諾（Florentino Perez）對姆巴佩心儀已久，雖然去年被擺了一道，但仍然情有獨鍾就是要簽下他。而且，在本澤馬（Karim Benzema）離開後，皇馬前場確實需要一個新王牌，而姆巴佩能力最強、招牌最亮，就成了最好的人選。

阻礙：姆巴佩天價的薪資將是沉重的負擔，但皇馬財政健康，老將離開、新球場的創收，都將帶來可觀的薪資空間，所以不是問題。主要的困難點還是在巴黎的開價，對一個合約僅剩一年的球員來說實在高得離譜，或許等姆巴佩明年成為自由球員再簽下他，更加合理。

梅西 投資 金球獎

上一則

NBA／球迷網上發起#FreeDame 盼里拉德去熱火

下一則

MLB／25年前完全比賽 威爾斯：當時宿醉

延伸閱讀

體操天后拜爾絲 回歸美國經典賽 準備東山再起

體操天后拜爾絲 回歸美國經典賽 準備東山再起
追隨梅西求去 姆巴佩證實未與大巴黎談續約

追隨梅西求去 姆巴佩證實未與大巴黎談續約
足球／傳姆巴佩有意告別大巴黎 2024年約滿將離隊

足球／傳姆巴佩有意告別大巴黎 2024年約滿將離隊
沙國接洽梅西與本澤馬 傳魔笛及法國隊長也成目標

沙國接洽梅西與本澤馬 傳魔笛及法國隊長也成目標

熱門新聞

霍華德父子深情擁抱。（Getty Images）

NBA／霍華德之子爆冷第11順位獲選 父子擁抱畫面感人

2023-06-23 08:20
米勒被黃蜂以榜眼選入。（美聯社）

NBA／黃蜂榜眼嗆喬丹老了是老凡人 喬治才是他的GOAT

2023-06-23 07:35
過去頻頻在西區戰場廝殺的柯瑞(右)和保羅，兩人新賽季將並肩作戰。（路透）

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

2023-06-23 06:45
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
一位佛大畢業生，雖沒有高中、大學打籃球資歷，卻成功闖關取得NBA選秀資格。 （截自抖音）

NBA／鑽漏洞？網紅「沒打過籃球」 成功進入選秀名單

2023-06-22 19:35
「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）毫無意外地成為2023年NBA選秀狀元。（歐新社）

NBA／選秀狀元不意外 溫班亞馬能超越詹姆斯？全球矚目

2023-06-22 21:01

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟