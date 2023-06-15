綠茵瞭望／曼城不得勢 仍靠硬實力圓夢

曼城拿下本賽季歐冠、英超、足總盃冠軍，加冕三冠王。（路透）

歐冠決賽落幕，曼城以1：0擊敗國際米蘭拿到夢寐以求的冠軍。但場面上，國米一點都不落下風，全場14腳射門甚至優於曼城的7腳。可以說，國米發揮了義大利 球隊的特色，以沉穩的防守與犀利的反擊，殺得曼城措手不及，可惜欠缺一點運氣，讓整體實力更強的曼城順利帶走獎盃。

本賽季歐冠淘汰賽，曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）不再「整活」，決賽也堅持使用3241陣型，其特色在於中前場的絞殺，以及犀利的肋部進攻。

針對曼城這套戰術，國米主帥小因札吉（Simone Inzaghi），排出352陣型因應。但國米並沒有龜縮在自家陣地死守，而是在中線以後布下天羅地網，任由曼城門將與三個中後衛互傳，但球只要試圖向前傳進中場，國米球員就會壓迫接球者，或截斷傳球路線。

這樣有節制的壓迫，既能保持中場人數不落下風，維持防守體系的穩定，又能有效地打斷曼城的攻勢。加上曼城球員顯得較緊張，上半場出現多次非受迫失誤，所以被國米牢牢掌握住比賽節奏。

不過，國米防守優先的戰略，自然也削弱了反擊的力道。搶下球後，只能長傳給前面的勞塔羅（Lautaro Martinez）、哲科（Edin Dzeko），但兩人即使拿到球，缺乏隊友的支援也很難破門。

戰術上被克制，那曼城的勝機就在於擁有更好的球員，每個人都良好的進攻意識，可以互相替換，不會拘泥於固有的位置。

來看看全場唯一的進球，此時曼城的前一波攻勢讓國米的三中場往右移動，左側露出了破綻。曼城中後衛阿坎吉（Manuel Akanji）見狀自己帶球向前，並送出一腳漂亮的直塞，B席爾瓦（Bernardo Silva）插進禁區送出橫傳，雖被國米解圍，但從後面殺來的羅德里（Rodri Hernandez）迎球勁射破門。

此後，雖然國米發起絕地大反攻卻十分不走運，可能的進球被門框、神撲、盧卡庫（Romelu Lukaku）給破壞，最終讓曼城贏得勝利。

這場比賽，國米在賽前不被看好的情況下，硬是打出一場五五開的比賽，真可謂雖敗猶榮；相對的，曼城雖然贏得艱難，但多年來的厚積薄發總算獲得了回報，以他們實力之強，如今破除了心魔，下賽季恐怕更加無人能擋。