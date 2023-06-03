成都世大運將至 吉祥物「蓉寶」、獎牌設計一一曝光

2021成都世界大學運動會吉祥物「蓉寶」，其外型設計以現位於成都熊貓基地的大熊貓「芝麻」為型。（取材自成都大運會官網）

受疫情 影響二度延期的2021成都世界大學運動會，將在7月28日至8月8日登場，隨著賽期將至，本屆賽事的吉祥物、獎牌設計也一一曝光。成都大運會（台灣稱世大運）執委會2日舉辦記者會，對外發布今年世大運會徽、吉祥物、火炬、獎牌的設計理念。

本屆世大運在成都舉辦，而成都富有「貓熊之鄉」之稱，因此吉祥物「蓉寶」便是一隻貓熊，之所以取作「蓉」，是因為此字是成都的簡稱。而據官方介紹，「蓉寶」的外型設計更是以現位於成都熊貓基地的大熊貓「芝麻」為型。

此外，「蓉寶」的面部參考了中國非物質文化遺產與成都在地特色「川劇臉譜」進行設計。而「蓉寶」的耳朵、眼睛、尾巴皆呈現火焰形態，則取自四川以「麻辣火鍋」聞名於世，期待透過火焰元素傳遞成都的熱情。

另，今年世大運獎牌名叫「蓉光」，取諧音「榮光」，有著榮耀、光彩的寓意。獎牌設計則以成都大運會會徽和「太陽神鳥」為主要靈感，利用不規則的扇形呈現神鳥羽翼與太陽光芒，傳遞「太陽神鳥守護夢想」的設計概念。且獎牌正面嵌入了一面時光牆，如良渚時期的玉鳥、商周銅人形器、甲骨文等，展現中華文化。

值得注意的是，本屆世大運官方推出「大運數字會徽」NFT ，這是世大運歷史上首次發行NFT類文創產品。

世大運官方表示，自從吉祥物「蓉寶」發布以來，周邊產品不斷更新。目前，圍繞吉祥物主題的產品已涵蓋玩具、徽章、文具、郵票郵品類等18大系列，創造出1,000多款商品。

另本屆賽事將全面開放售票，組委會表示，預計於6月初開始銷售賽事門票。此外，本屆世大運也富含科技、智慧元素，預計推出「大運通APP」，提供參賽者選手村導覽、預約交通餐飲服務，也能讓觀賽民眾查找賽程、賽果資訊，以及購買門票、觀賞重點賽事直播。