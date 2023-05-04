足球／C羅年撈1.36億元 全球最吸金運動員

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度成為全球最吸金運動員。（路透資料照片）

據「富比世 」（Forbes）估計，葡萄牙足球巨星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）轉戰沙烏地勁旅後，年薪幾乎翻了一倍，成為全球最吸金運動員 。名列第2與第3的是巴黎聖日耳曼雙雄梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）。

路透報導，C羅去年離開曼聯後，轉投沙烏地阿拉伯艾納斯隊（Al-Nassr），合約效期到2025年。富比世稱，羅納度年薪高達7500萬美元，並以1.36億美元總收入登上最吸金運動員榜首。

35歲的大巴黎前鋒梅西以總收入1.3億美元名列第2，24歲的隊友姆巴佩則以1.2億美元位居第3。

NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）以1.195億美元排名第4，墨西哥職業拳擊手阿爾瓦雷茲（Saul 'Canelo' Alvarez）以1.1億美元名列第5。

全球最吸金前10名運動員中，有兩名高爾夫好手。曾為世界排名第一的美國高球名將強生（Dustin Johnson）以1.07億美元排名第6，「左手怪傑」米克森（Phil Mickelson）則以1.06億美元名列第7。

榜上有名的還有兩名籃球運動員，分別是舊金山勇士隊柯瑞（Stephen Curry，1.004億美元）和鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant，8910萬美元）。

生涯曾獲20座大滿貫冠軍、世界排名曾多年高居第一的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer，9510萬美元）則是前10榜單中唯一一位退役球員。