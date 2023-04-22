綠茵瞭望／鐵血藍軍回魂 奈何前鋒無力

蘭帕德接手切爾西後仍一勝難求。（路透）

歐冠八強第二回合，原本狀態萎靡的「藍軍」切爾西，雖仍過不了皇馬這座大山，主場以0：2落敗，兩回合總比分0：4遭淘汰，但球隊勇於進攻、絕不放棄的精神，讓人看到過去「鐵血藍軍」的影子，算是在漫長黑夜中，一星讓人安慰的火花。

比賽前，切爾西炒掉了戰績不佳的主帥波特 （Graham Potter），請回了球隊傳奇蘭帕德（Frank Lampard）回鍋擔任臨時主帥。但新官上任沒有帶來想像中的改變，蘭帕德接手至今仍一勝難求，包括歐冠八強第一回合對皇馬遭戰術壓制，以及英超 對布萊頓雖然僅是1：2落敗，但遭對手全場狂轟26腳射門，完全失去豪門的氣勢。

背負前一回合0：2落後的切爾西，本場排出3421陣型，但是跟首回合最大的不同，就是切爾西球員從一開場就不惜體力地奔跑，拚命去壓迫圍搶皇馬。畢竟，皇馬的中場核心莫德里奇（Luka Modric）、克羅斯（Toni Kroos）都已30多歲，而切爾西更年輕，雖然球技沒有特別突出，但兵多將廣。

俗話說，「亂拳打死老師傅」，皇馬雖然沒死，但的確被搶得沒有首回合那麼從容，連老練的莫德里奇都出現多次失誤，而切爾西也透過反搶打出想要的威脅。

進攻方面，切爾西打得高效直接，詹姆斯（Reece James）幾次右路傳中都極具威脅，只可惜中間接應的球員不是打飛，就是讓守門員撲出。

這也凸顯了切爾西最大的問題——前鋒無力，4月至今只打進1球，新老闆花了6億歐元引援，但一個靠譜的前鋒也沒有，本場比賽只能讓哈弗茨（Kai Havertz）突前，但他擅長打攻擊中場。沒有牙齒的老虎，即使把牠丟到羚羊群裡也抓不到獵物。

相對之下，皇馬顯得成穩老練，即使中場遭遇很大的壓力，但靠著前鋒本澤馬（Karim Benzema）回撤，兩個邊鋒積極回防仍穩住局勢。而且，皇馬還留有殺招——犀利的反擊。隨著時間流逝，急於進攻的切爾西愈來愈壓上，後防出現了大空檔，讓皇馬的羅德里戈（Rodrygo Goes）如入無人之境，製造禁區的混亂，輕鬆破門。最後皇馬以2：0拿下本場比賽，兩回合4：0兵不血刃地闖進歐冠四強。

皇馬下一場將碰上公認實力最堅強的曼城，兩隊去年也在歐冠交手，皇馬一路落居下風，到比賽最後時刻才奇蹟地打進兩球扳平，在延長賽擊敗對手，今年再度再度狹路相逢，想必又會有一場激戰。