足球／梅西代言LV行李箱 網：腿長180公分

梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。(圖:路易威登提供)

繼2022卡達世界盃期間的合作之後，行李箱起家的精品龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）再度攜手號稱GOAT的足球 巨星梅西 （Lionel Messi），推出最新旅行形象廣告「Horizons Never End」，演繹由設計鬼才馬克紐森 （Marc Newson）操刀設計的行李箱。

「我認為眼界就是遠望未來，任由想像力飛馳，思考可能發生的事和未來的各種可能性。」梅西說。在著名攝影師兼製片人格倫盧奇福德（Glen Luchford）的鏡頭下，這位足球界巨星坐在候機大廳內，將雙腿伸直於Horizon滾輪行李箱上；在停機坪的畫面中，梅西坐在路易威登最具代表性的硬箱上，手倚他的Horizon行李箱、腳踩Monogram足球，展現蓄勢待發的英姿，網友笑稱腿長「180公分」。

馬克紐森是最有影響力的工業設計師之一，並自2014年起攜手路易威登一同推廣與創新旅行藝術。Celebrating Monogram系列是雙方首次的合作，系列中的「終極版的現代後背包」採用明亮俏皮的色彩點綴，大受歡迎；2016年，他首度為路易威登打造出經典的Horizon系列；2019年，他構思出椅熱壓針織方式打造的極致輕盈Horizon Soft滾輪行李箱系列，優雅且摩登的Pégase行李箱則是他2022年的創意巧思。