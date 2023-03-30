綠茵瞭望／苗頭不對 拜仁大膽換帥

納格爾斯曼被拜仁炒魷魚。（歐新社）

德甲霸主拜仁慕尼黑上周無預警宣布換帥，解雇「少帥」納格爾斯曼（Julian Nagelsmann），請來曾率切爾西拿下歐冠的圖赫爾（Thomas Tuchel），消息一出震撼足壇。目前，拜仁在德甲暫居第二，僅落後榜首多特蒙德1分；在歐冠則取得八連勝佳績，淘汰巴黎聖日爾曼晉級八強，成績看上去不錯，為什麼拜仁高層急著換帥？

1、戰績壓力大

拜仁原本在德甲一騎絕塵，但世界盃 後被多特蒙德追上，甚至在上一場不敵勒沃庫森後被超越，下一戰拜仁與多特蒙德將正面對決，一但失利可能將聯賽冠軍拱手讓人，斷送德甲十連霸紀錄。與其繼續信任每況愈下的納帥，不如改由熟悉德甲的圖赫爾掌舵，圖赫爾曾執教多特，對其知之甚詳，而且戰術更靈活，能達到出其不意的效果。

此外，拜仁將在歐冠八強賽對決曼城，絕對是場硬仗，交給拿過歐冠冠軍的圖赫爾帶隊，勝算更大。

2、納帥不成熟

35歲的納帥可說「天才教練」，28歲就成為德甲史上最年輕的主教練，在霍芬海姆、RB萊比錫都取得亮眼成績。執教德甲班霸第一年，歐冠爆冷敗給比利 亞雷亞爾，但幸好順利拿下聯賽冠軍，算是交出及格分。

去年夏天，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）遠走巴薩，缺少主力中鋒讓納帥大膽改變拜仁傳統，反而讓比賽場面變得難看，許多老隊員也不適應。加上他年輕氣盛，與球員溝通不是很婉轉，球員也會抱怨他的訓練風格，以及比賽時在場邊吼叫。此前強硬解雇守門員教練，惹火隊長諾伊爾（Manuel Neuer），更讓他失去更衣室的支持。

3、綁定圖赫爾

2020-21賽季，圖赫爾率領的切爾西在不被看好的情況下奪得歐冠冠軍，展現出高操的戰術素養，本季初他從藍軍下課，成為許多豪門換教練的最佳備選，傳說皇馬、熱刺都有意在今夏延攬他。

拜仁搶先下手，首先是因為圖赫爾無論是德國 籍和戰術風格都與拜仁非常契合；其次，拜仁提早將圖赫爾定下來，省得夜長夢多。

拜仁這波操作看似突兀其實十分高明，眼看球隊戰績溜滑梯，大膽換帥止血，除了眼光獨到外，球隊實力高人一籌，才是高層任性的底氣。