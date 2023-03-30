我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

綠茵瞭望／苗頭不對 拜仁大膽換帥

易起民
納格爾斯曼被拜仁炒魷魚。（歐新社）
納格爾斯曼被拜仁炒魷魚。（歐新社）

德甲霸主拜仁慕尼黑上周無預警宣布換帥，解雇「少帥」納格爾斯曼（Julian Nagelsmann），請來曾率切爾西拿下歐冠的圖赫爾（Thomas Tuchel），消息一出震撼足壇。目前，拜仁在德甲暫居第二，僅落後榜首多特蒙德1分；在歐冠則取得八連勝佳績，淘汰巴黎聖日爾曼晉級八強，成績看上去不錯，為什麼拜仁高層急著換帥？

1、戰績壓力大

拜仁原本在德甲一騎絕塵，但世界盃後被多特蒙德追上，甚至在上一場不敵勒沃庫森後被超越，下一戰拜仁與多特蒙德將正面對決，一但失利可能將聯賽冠軍拱手讓人，斷送德甲十連霸紀錄。與其繼續信任每況愈下的納帥，不如改由熟悉德甲的圖赫爾掌舵，圖赫爾曾執教多特，對其知之甚詳，而且戰術更靈活，能達到出其不意的效果。

此外，拜仁將在歐冠八強賽對決曼城，絕對是場硬仗，交給拿過歐冠冠軍的圖赫爾帶隊，勝算更大。

2、納帥不成熟

35歲的納帥可說「天才教練」，28歲就成為德甲史上最年輕的主教練，在霍芬海姆、RB萊比錫都取得亮眼成績。執教德甲班霸第一年，歐冠爆冷敗給比利亞雷亞爾，但幸好順利拿下聯賽冠軍，算是交出及格分。

去年夏天，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）遠走巴薩，缺少主力中鋒讓納帥大膽改變拜仁傳統，反而讓比賽場面變得難看，許多老隊員也不適應。加上他年輕氣盛，與球員溝通不是很婉轉，球員也會抱怨他的訓練風格，以及比賽時在場邊吼叫。此前強硬解雇守門員教練，惹火隊長諾伊爾（Manuel Neuer），更讓他失去更衣室的支持。

3、綁定圖赫爾

2020-21賽季，圖赫爾率領的切爾西在不被看好的情況下奪得歐冠冠軍，展現出高操的戰術素養，本季初他從藍軍下課，成為許多豪門換教練的最佳備選，傳說皇馬、熱刺都有意在今夏延攬他。

拜仁搶先下手，首先是因為圖赫爾無論是德國籍和戰術風格都與拜仁非常契合；其次，拜仁提早將圖赫爾定下來，省得夜長夢多。

拜仁這波操作看似突兀其實十分高明，眼看球隊戰績溜滑梯，大膽換帥止血，除了眼光獨到外，球隊實力高人一籌，才是高層任性的底氣。

德國 比利 世界盃

上一則

網球／球王小蠻牛闖邁阿密8強 挑戰「陽光雙冠」

下一則

足球／梅西半場戴帽 國家隊百球達陣

延伸閱讀

NBA／湖人羅素傷癒回歸 班霸扭傷例行賽恐報銷

NBA／湖人羅素傷癒回歸 班霸扭傷例行賽恐報銷
前英超球星失聯 遺體殘骸下尋獲

前英超球星失聯 遺體殘骸下尋獲
土耳其強震後失聯 前英超球星阿特蘇遺體尋獲

土耳其強震後失聯 前英超球星阿特蘇遺體尋獲
德國8機場罷工 影響近30萬乘客

德國8機場罷工 影響近30萬乘客

熱門新聞

經典賽日本隊休息區毫無垃圾。（取材自推特@michael_schlact）

經典賽／日本隊休息區超乾淨 整潔文化再次震驚全球

2023-03-22 22:54
獨行俠老闆庫班怒批裁判。（Getty Images）

NBA／遭勇士荒謬5打0 獨行俠老闆批裁判史上最嚴重失誤

2023-03-22 23:53
莫蘭特（右）父親於賽前觀看兒子練球。 （路透）

NBA／莫蘭特持槍惹風波 老爸一肩扛起：我怪我自己

2023-03-24 07:47
圖為2009年明星賽在紅雀主場，鈴木一朗與妻子鈴木弓子。（美聯社）

經典賽／鈴木一朗「消失」 竟與妻子和日教頭栗山英樹情史有關？

2023-03-23 22:26
日本隊在世界棒球經典賽中獲冠，大谷翔平賽後接受訪問時提到：「不只是日本，還有南韓、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。（歐新社）

斷章取義？大谷翔平感言遭日媒刪除「台灣」 僅留中韓

2023-03-23 18:22
貝佛利。（Getty Images）

NBA／禁欲有效？貝佛利自曝「賽前沒性生活」保持雙腿活力

2023-03-23 07:47

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議